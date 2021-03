Dell presenteert PowerEdge XE8545 server met AMD EPYC en Nvidia A100

Dell EMC heeft een nieuwe server gepresenteerd, de PowerEdge XE8545. Dell EMC heeft in deze PowerEdge de meest innovatieve chips van AMD en Nvidia gecombineerd. De PowerEdge is ook geschikt voor AI-workloads in je datacenter.

Volgens Ravi Pendekanti, senior vice president of server solutions product management and marketing bij Dell EMC zijn deze servers er niet alleen om je datacenter te ondersteunen, maar zijn ze ontworpen om bedrijven te helpen innoveren, aanpassen en groeien richting de toekomst.

De nieuwe Dell EMC PowerEdge XE8545 is volgens de fabrikanten ontworpen voor onder andere machine learning, high performance computing (HPC) en GPU virtualisatie. Daarmee heeft Dell EMC de lat hoog gelegd, de vraag is natuurlijk hoe ze dit voor elkaar krijgen.

De ultieme krachtpatsers van AMD en Nvidia

De nieuwe PowerEdge XE8545 server maakt gebruik van de allernieuwste AMD EPYC processor. De server kan zelfs voorzien worden van twee van deze chips, waarmee het maximaal aantal Milan CPU cores op 128 komt. Daarnaast kan de server voorzien worden van maximaal vier Nvidia A100 GPU’s, waarmee machine learning, AI of andere GPU workloads snel kunnen worden uitgevoerd. De Nvidia A100 GPU’s werken in combinatie met Nvidia vGPU software, zodat de GPU’s gevirtualiseerd kunnen worden richting verschillende VM’s.

Wat uniek is aan deze PowerEdge server is dat Dell EMC nu ook gebruikmaakt van Nvidia NVLink. Dit is een speciaal baseboard waar de Nvidia A100-chips in verwerkt zitten. Hierdoor hebben de verschillende GPU’s allemaal directe interconnects met elkaar, dit werkt vele malen sneller dan de traditionele PCIe-gebaseerde oplossingen.

Dell EMC laat weten dat het de server in zijn geheel heeft geoptimaliseerd voor goede CPU- en GPU-prestaties, als ook versnelde I/O prestaties.

PCIe Gen 4 NVMe zorgt voor goede I/O prestaties

Deze I/O prestaties heeft Dell EMC geoptimaliseerd door gebruik te maken van de allernieuwste PCIe Gen4 NVMe opslagmodules. De NVMe storage chips worden middels PCIe dicht bij de CPU en GPU geplaatst, via PCIe is de connectie met de CPU’s en GPU’s zo optimaal mogelijk. Hiermee zijn potentiële bottleneck bij grote datasets voorkomen.

iDRAC en OpenManage Enterprise

De Dell PowerEdge XE8545 wordt geleverd in een standaard 4u-behuizing. De server is verder luchtgekoeld, dus kan in elk datacenter worden gebruikt. Verder heeft Dell zijn integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) geïntegreerd en is Dell EMC’s OpenManage Enterprise beschikbaar. Hiermee kunnen klanten de servers eenvoudig monitoren en onderhouden. Met OpenManage kunnen alle servers in een datacenter worden gemonitord.

PowerEdge XE-series

De complete PowerEdge XE-serie is gebouwd voor complexe en nieuwe innoverende workloads. Ze zijn voorzien van de allernieuwste chips en de beste prestaties, zonder daarbij in te boeten op betrouwbaarheid. Dell stelt dat betrouwbaarheid en beveiliging enorm belangrijk is. De servers kunnen gebruikt worden in traditionele datacenters of de wat extremere Edge locaties.

Pendekanti laat ook nog weten dat veel bedrijven het een uitdaging vinden om AI-infrastructuur uit te rollen en te beheren. “We hebben dat opgelost met een server ontwerp en management features die dit allemaal versimpelen. Met de PowerEdge XE8545 kan je meer dan 150.000 afbeeldingen per seconde analyseren, gebruikmakende van twee AMD Milan CPU’s en vier NVIDIA A100 SXM4 500W GPU”, aldus Pendekanti.

