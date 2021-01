De afgelopen jaren heeft de cloud zichzelf gedefinieerd. Gedefinieerd met mogelijkheden, kansen, features, valkuilen en securityvraagstukken. Inmiddels zijn er vele best practices, maar één steekt er met kop en schouders bovenuit. De meeste bedrijven willen hybrid cloud, maar hoe doe je dat? We spraken met Dell Technologies over de uitdaging en ervaringen.

Bewegingen in de IT-wereld zijn er altijd. Van kantoor naar het datacenter, van het datacenter naar de cloud en van applicaties in eigen beheer naar SaaS. Of simpelweg een van de voorbeelden maar dan vice versa. Wat overeind blijft is dat de IT in beweging is en als we kijken naar de cloud, dan is hybrid cloud voor veel bedrijven de beste oplossing. Hybrid cloud is er overigens in vele vormen. Als je vrijwel je complete applicatielandschap nog in een eigen datacenter hebt draaien op Intel x86 processoren, maar al wel Office 365 of Zoom gebruikt, dan heb je technisch gezien al een hybrid cloud-strategie. Er is natuurlijk veel meer en de meeste bedrijven hebben een bredere hybrid cloud-strategie.

Wij gingen in gesprek met pre-sales director Tom van Peer en Advisory Systems Engineer Kenny Pool over hoe zij al die innovatietrajecten van bedrijven beleven. Hoe pas je hybrid cloud het beste toe? Speelt hun bedrijf ook nog een rol buiten het on-premise gebeuren?

Gerelateerd: Dell Technologies: De cloud is een middel, niet per definitie de oplossing

Is er een best practice voor hybrid cloud?

Van Peer stelt dat bedrijven hetzelfde patroon vertonen als tien jaar geleden. Ze willen de beste IT-omgeving, maar er zo min mogelijk voor doen. Tien jaar geleden was outsourcen helemaal hot en werd alles elders ondergebracht. Dit werd gedaan om zelf de verantwoordelijkheid niet te hoeven dragen. De afgelopen jaren was cloud-only het moderne alternatief hiervoor. Inmiddels kan gesteld worden dat cloud-only eigenlijk alleen werkt voor kleine bedrijven of bedrijven die recent zijn gestart en geen legacy hebben. De cloud is over het algemeen dus niet het alles verlossende antwoord waar bedrijven naar op zoek zijn. Bij Dell Technologies hebben ze veel bedrijven gezien met cloud-only aspiraties, of zelfs klanten gehad die het hebben geprobeerd, maar uiteindelijk werkt hybrid cloud het beste voor de meeste bedrijven.

Er is geen best practice voor hybrid cloud

Op onze vraag of er dan ook een best practice is om hybrid cloud toe te passen, zijn de heren eensgezind: die is er niet. Elk bedrijf is anders en uiteindelijk bepaalt de workload en in sommige gevallen de compliance eisen waar die het beste gedraaid kan worden. Ook hangt het af van eerder gemaakte keuzes. Als er al is gekozen voor een specifieke CRM- of ERP-oplossing, dan moet je daar rekening mee houden. Dat zijn geen oplossingen die je even gaat vervangen.

Uiteindelijk moet voor elk bedrijf het applicatielandschap in kaart worden gebracht, alsmede de eisen die hieraan door het bedrijf of een overheid gesteld worden. Maar ook hoe die applicaties en infrastructuur afhankelijk zijn van elkaar en wat niet opgesplitst kan worden. Daarna komt er ook nog een kostenaspect om de hoek kijken.

Een voorbeeld

Data naar de cloud brengen hoeft niet veel te kosten, maar aan data uit de cloud halen hangt een stevig tarief. Daar moet je rekening mee houden. Alle data on-premise draaien en de applicaties in de cloud is ook geen ideale oplossing, want sommige applicaties functioneren niet goed als de applicatie en data niet naast elkaar staan. Er moet dus echt per applicatie worden gekeken wat het beste waar tot zijn recht komt. En voor het ene bedrijf is dat de cloud en voor exact dezelfde applicatie is dat voor een andere klant on-premise.

De enige manier om dit goed te bepalen is door het gesprek aan te gaan, klanten de juiste informatie te geven en te onderwijzen hoe ze die keuzes kunnen maken.

VMware biedt een extra stukje flexibiliteit

Het bepalen van een hybrid cloud-strategie kost tijd. Afhankelijk van waar de klant vandaan komt en naar welke cloud die toe wil, kan er nog wel een verschil zijn. Klanten die op dit moment gebruikmaken van VMware en al hun workloads hebben gevirtualiseerd, kunnen makkelijker een hybrid cloud-strategie omarmen. Ze kunnen tegenwoordig in elke cloud ook op VMware draaien. Hierbij kan de on-premise infrastructuur worden gekoppeld met de cloud infrastructuur. Workloads zijn eenvoudig heen en weer te migreren. Mocht iets achteraf of naar verloop van tijd toch beter werken on-premise of in de cloud, dan kan de workload eenvoudig worden verplaatst.

VMware biedt een uniform platform over alle Intel x86 bare metal-omgevingen en clouds heen, waarmee via een single pane of glass de complete hybride infrastructuur kan worden beheerd. Doordat VMware een dochteronderneming is van Dell Technologies, is dit iets waar het bedrijf dan ook stevig op inzet. Iets wat terug te zien is in het grote succes van een product als VxRail.

Is hybrid cloud met VxRail het beste recept tot succes?

Volgens Van Peer is VxRail een van de meest succesvolle producten die zij de afgelopen jaren hebben toegevoegd aan het portfolio. “We krijgen het bijna niet aangesleept”, stelt Van Peer. De vraag naar VxRail is groot en dat heeft alles te maken met de manier waarop het product in elkaar zit. VxRail is een gezamenlijk product van Dell EMC en VMware. De bedrijven hebben dit samen ontwikkeld. De reden voor het grote succes is dat het de cloud als het ware naar het eigen datacenter brengt.

VxRail wordt in een aantal verschillende configuraties verkocht. De ene heeft wat meer compute power, de andere wat meer werkgeheugen en weer een andere kan voorzien worden van wat meer storage. VxRail is een Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-oplossing, waarbij de verschillende VxRail-nodes aan elkaar worden geknoopt om één groot cluster te creëren waarop infrastructuur omgevingen en workloads kunnen draaien. Door gebruik te maken van meerdere nodes is er automatisch redundancy ingebouwd, zodat wanneer een node uitvalt of een storing heeft de andere het werk overneemt.

VMware biedt een single pane of glass

Het grote voordeel van VxRail is de cloudervaring die het platform biedt. De VxRail nodes worden opgehangen in een datacenter. De klant krijgt een login tot een management interface. Meer omkijken heeft de klant er niet naar. Die kan gewoon op het cluster zijn infrastructuur en VM’s aanmaken en zijn applicaties uitrollen. Het beheer van firmware updates en het updaten naar de laatste VMware vSphere-versies is allemaal uit handen genomen door Dell Technologies. Met VxRail haal je de cloud dus echt naar je eigen datacenter.

Voor een hybrid cloud-oplossing kan je het VxRail cluster dus ook nog aan VMware-omgevingen koppelen in de bekende cloudomgevingen. VMware heeft een preferred partnership met AWS, waarmee ze VMware on AWS aanbieden. Ook dit wordt door VMware beheerd. Bedrijven die echter de strategische keuze hebben gemaakt om vooral met Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud of IBM Cloud te werken, kunnen ook daar gewoon terecht.

Deze combinatie, waarbij onderhoud, configuraties en patches grotendeels uit handen worden genomen, spreekt klanten enorm aan. De meeste bedrijven zijn klaar met het managen van elke node in hun infrastructuur en willen meer gemak. Doordat de VxRail-configuraties beperkt zijn, is deze goed beheersbaar te houden. Alle onderdelen worden door en door getest, ook met eventuele updates, voordat die worden uitgerold naar de klant. Hierdoor beschikt de klant over een betrouwbaar systeem.

Gerelateerd: VMware gaat nieuw tijdperk in met VMware Cloud Foundation 4

Is een HCI als VxRail wel flexibel genoeg?

We vroegen de heren ook of VxRail wel flexibel genoeg is. Als je maar een beperkt aantal configuraties hebt, kan het immers zijn dat je bedrijf een behoefte heeft die lastiger is te voorzien. Uiteindelijk moet elke HCI-node beschikken over zowel compute, memory als storage. Je kan niet een pure compute of storage node bijprikken.

Van Peer snapt wat we bedoelen, maar in de praktijk is dit over het algemeen prima op te lossen. Daarnaast staat de ontwikkeling ook niet stil. Zo biedt het portfolio nu ook ruggedized nodes aan, zodat VxRail ook gebruikt kan worden voor edge computing. Dit is bijvoorbeeld handig op locatie in de industrie of de haven, waar een node op locatie zijn werk kan doen terwijl deze onderdeel is van een groter cluster.

Daarnaast is het wel mogelijk om extra krachtige nodes bij te prikken met veel meer compute of memory. Bijvoorbeeld met meerdere Intel processoren, krachtigere Intel processoren, GPU’s of juist enorm veel werkgeheugen. Als voorbeeld noemen ze klanten die hun SAP ERP willen draaien op VxRail. Dat is gewoon mogelijk en daarvoor zijn configuraties met grote hoeveelheden werkgeheugen. Daarnaast zijn er ook klanten die een grote storage capaciteit nodig hebben. Dat vraagt soms wel om een creatieve oplossing. In sommige gevallen wordt er dan een Dell EMC Isilon oplossing gekoppeld aan VxRail. Dat is een scale-out storage oplossing die via het netwerk kan worden verbonden voor zware storage workloads. Isilon kan ook worden gecombineerd met vSan, waardoor alles nog steeds te beheren is via de single pane of glass van VMware.

Stel nou dat je als bedrijf VxRail wel wil combineren met Isilon, maar niet on-premise. Dat kan ook. Dell EMC Isilon is ook virtueel beschikbaar in de Google Cloud. Het is dus ook mogelijk om VxRail te combineren met VMware in de Google Cloud en daar weer vanuit de Google Cloud Isilon aan te koppelen. Flexibiliteit is er dus wel zeker.

Uitbreidingen op het compute vlak

Met de opkomst van de cloud zien we ook dat de vraag naar verschillende soorten compute toeneemt. VxRail is volledig gebaseerd op betrouwbare Intel Xeon-processoren en het x86-platform. Daarnaast voorziet Dell Technologies dat er in de toekomst steeds meer uitbreidingen hierop zullen volgen. Zo verwachten ze dat ook Intel binnenkort met discrete GPU’s zal komen voor AI-modellen, zodat ook daar meer keuze in komt. Op dit moment biedt het bedrijf al de mogelijkheid om Nvidia GPU’s toe te voegen aan VxRail nodes. Verder is er geïnvesteerd in het bedrijf Graphcore. Ook die werken aan speciale chips voor AI-toepassingen.

De concurrentie op het compute vlak, zowel voor CPU’s, GPU’s als AI-toepassingen, is groter dan ooit. VxRail is volledig gebaseerd op Intel en verwacht wordt dat deze chipgigant de komende jaren voldoende innovatie zal brengen om VxRail verder te laten groeien.

VxRail is beschikbaar als Flex on demand

In een eerder artikel hebben we het al eens gehad over de manieren waarop producten van Dell Technologies kunnen worden aangeschaft. Bedrijven willen vandaag de dag sneller innoveren, maar daarvoor moeten de budgetten ook passend zijn. Grote investeringen waarbij alles op voorhand moet worden betaald, zijn niet erg populair. Daar speelt het bedrijf goed op in met Dell Financial Services. Hiermee biedt het bedrijf Flex On Demand. Bedrijven kunnen kiezen om de betalingen te spreiden over een langere termijn, maar bijvoorbeeld ook om enkel te betalen naar de hoeveelheid compute, storage en memory die ze verbruiken met hun infrastructuur. Het kan allemaal veel meer op maat worden afgestemd, waardoor er geen grote investeringen hoeven te worden gedaan die achteraf wellicht overbodig bleken te zijn.

Conclusie

Al met al mag er dan geen best practice zijn voor hybrid cloud, het is voor veel bedrijven wel de beste weg om betaalbaar te innoveren. Dell Technologies heeft met VxRail een goed en flexibel product in handen om dit mogelijk te maken. Het mag duidelijk zijn dat het bedrijf enorm veel profijt heeft van de samenwerking met VMware. Ook de flexibiliteit die het platform biedt en de flexibiliteit in het aankoop- en afrekenbeleid zal veel bedrijven aanspreken. Wel blijft de klant verantwoordelijk voor het onderzoek naar welke infrastructuur het on-premise en welke het in de cloud zal gaan draaien.