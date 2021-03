Nokia gaat samen met AWS 5G-diensten leveren

Nokia breidt zijn samenwerking met public cloud-leveranciers uit met AWS. Meer concreet wil de Finse leverancier van netwerkoplossingen hiermee nog meer nieuwe 5G-oplossingen ontwikkelen voor de markt.

Nokia verstevigt al geruime tijd zijn samenwerking met public cloud-aanbieders om zijn 5G-netwerkinfrastrcutuur en aanverwante diensten nog meer aan de man te brengen. Dit natuurlijk ook om zijn ecosysteem verder uit te breiden. Zo schreven we begin dit jaar al over de samenwerking die Nokia met Google Cloud is aangegaan. Nu is daar AWS bijgekomen.

De samenwerking draait om het ontwikkelen van nieuwe proof-of-concepts (PoC’s) die de Cloud RAN (vRAN)- en Open RAN-technologie van Nokia gebruiken. Door deze nu naar het AWS-ecosysteem te brengen en samen te werken aan andere 5G-oplossingen, wordt de footprint van deze 5G-technologie natuurlijk verder verspreid.

Vooral integratie met AWS Outposts

Beide partijen onderzoeken bijvoorbeeld hoe de Nokia RAN-, Open RAN en Cloud RAN-technologie het beste werkt met AWS Outposts. Met de AWS Outposts, eigenlijk een soort edge-toepassing, krijgt ieder datacenter, iedere colocatie of on-premise-omgeving dezelfde hybride ervaring van de AWS-infrastructuur, de AWS-diensten, tooling en API’s.

De samenwerking maakt het vooral telecomoperators en bedrijven het mogelijk om via het mobiele netwerk de connectiviteit van 5G te combineren met alle functionaliteiten die AWS biedt. Denk aan netwerkvirtualisatie en -segmentatie, maar ook het compleet in de (AWS-)cloud onderbrengen van all Core- en RAN-netwerkfunctionaliteit. Hierbij kan dan worden geprofiteerd van de flexibiliteit en de schaalbaarheid die de AWS public cloud biedt. Ook voor het beheer en het uitrollen van 5G-diensten van andere partners.

Naast AWS Outposts gebruikt Nokia ook andere AWS-diensten voor het automatiseren van netwerkdiensten of het uitrollen van applicaties voor klanten. Bijvoorbeeld Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) en AWS Local Zones.

Drietal projecten

Concreet spitst de samenwerking zich op een drietal terreinen toe. Ten eerste het onboarden en valideren van Nokia’s 5G vDU (virtualized distributed unit) voor AWS Outpost. Hiervoor wordt Amazon EKS ingezet om dit mogelijk te maken voor zich op grote afstand bevindende edge- en on-premise-omgevingen. Daarnaast onderzoeken beide partijen de implementatie van Nokia’s 5G vDU met AWS Outposts en AWS Local Zones. Ook hiervoor wordt Amazon EKS gebruikt. Verder bouwen beide partijen een PoC voor een complete oplossing waarbij Nokia’s 5G Cloud RAN en 5G standalone Core network op AWS draaien. Zakelijke gebruikers kunnen hiermee 5G inzetten voor eigen use cases, zoals 5G voor industriële toepassingen.

Voor deze projecten draait Nokia AWS EKS Anywhere op de Nokia AirFrame Open Edge-serveromgeving. Met deze serveromgeving wordt rekenkrachtcapaciteit naar edge-omgevingen gedistribueerd. Bovendien is de serveromgeving de motor achter de uitrol van 5G, maar ook van diensten als Cloud RAN en Multi-access Edge Computing (MEC).

Goede reactie op de beurs

De aankondiging werd volgens Reuters goed gewaardeerd door de beurs. De aandelen van de Finse netwerkleverancier gingen na de aankondiging omhoog. Dit was waarschijnlijk van korte duur, nu het bedrijf heeft aangekondigd flink te gaan bezuinigen en personeel te ontslaan.

Tip: Telenet kiest voor aanleg 5G voor Ericsson, Nokia en Google