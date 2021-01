Nokia en Google Cloud werken samen rond 5G Core-oplossingen

Nokia en Google Cloud gaan samenwerken om klanten cloudgebaseerde 5G Core-oplossingen te bieden. Hiermee kunnen telecomoperators bijvoorbeeld hun netwerkinfrastructuur makkelijker moderniseren en hun eigen klanten nieuwe op 5G gebaseerde diensten aanbieden.

Binnen de samenwerking gaat Nokia samen met de public cloudomgeving van techgigant Google cloud-native netwerkfunctionaliteit valideren, optimaliseren en doorontwikkelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een cloudgebaseerd 5G Core-platform dat aan klanten kan worden aangeboden. Ook gaan beide bedrijven voor dit cloudgebaseerde 5G-platform aanverwante schaalbare diensten ontwikkelen.

Inbreng Nokia

Binnen de samenwerking brengt Nokia zijn technologie binnen op het gebied van voice core, cloud packet core, netwerk exposure-functionaliteit, datamanagement, signalling en 5G core. Hieronder bevindt zich onder meer, zo geeft Nokia aan, het eigen IMPACT IoT Connected Device Platform voor het beheer van IoT-devices op afstand.

Daarnaast maakt ook Nokia’s Converged Charging-oplossing deel uit van de technologie voor het cloudgebaseerde 5G Core-platform in ontwikkeling. Deze technologie levert realtime indicatie- en oplaadfunctionaliteit. Deze oplossing biedt, aldus Nokia, telecomoperators veel nieuwe mogelijkheden voor verdienmodellen met 5G.

Cloudplatform Google Anthos

Google Cloud brengt op zijn beurt vooral veel technologie in op het gebied van AI, machine learning en analytics. Deze diensten zijn gebaseerd op Google Anthos, een portfolio van managed services voor containers. Hiermee kunnen bedrijven hun applicaties eenvoudig binnen de hele netwerkinfrastructuur verplaatsen, van de edge tot aan de (multi)cloudomgevingen.

Concreet gaat het hierbij om Google Anthos for Telecom. Dit platform maakt het straks mogelijk om binnen het cloudgebaseerde 5G Core-platform applicaties te beheren om een ecosysteem van diensten mogelijk te maken. Deze diensten kunnen dan worden uitgerold naar de edge, private en public cloudomgevingen en naar de bestaande netwerken van de telecomoperators.

Voordelen

Met deze cloud-native diensten profiteren klanten onder meer van een verminderde latency en neemt ook de behoefte af voor kostbare on-site infrastructuur, zoals basisstations. Hierdoor kunnen telecomoperators hun diensten makkelijker uitbreiden naar andere marktsegmenten, zoals de retail, de slimme maaksector en meer digitale ervaringen voor consumenten, aldus Google Cloud.

Veel kapers op de kust

Google is niet de enige hyperscaler die de laatste tijd flink bezig is om een graantje mee te pikken van de 5G-markt. Ook Microsoft is bijvoorbeeld zeer actief om met Azure 5G-diensten te ontwikkelen. Ook andere techgiganten voeren hun activiteiten op dit gebied op. Denk daarbij bijvoorbeeld aan recent Red Hat en Intel en HPE.

Tip: Wat is Google Anthos? Is dit de moderne cloud infrastructuur die je zoekt?