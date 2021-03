Telenet kiest voor aanleg 5G voor Ericsson, Nokia en Google

Telenet maakt bekend met welke bedrijven het wil samenwerken voor de uitrol en implementatie van zijn 5G-netwerk in België. De telecomprovider kiest voor netwerkapparatuur van de Europese leveranciers Ericsson en Nokia.

Telenet werkt samen met het Zweedse Ericsson voor zijn RAN-apparatuur, terwijl het Finse Nokia de CORE-hardware op zich neemt. Deze keuzes heeft het bedrijf naar eigen zeggen gemaakt na “een grondige selectieprocedure waarbij onder andere technologische, operationele, financiële, veiligheids- en duurzaamheidscriteria werden afgewogen”.

RAN-apparatuur van Ericsson, core van Nokia en Google

Telenet werkte al langer met Ericsson samen. Ericsson verzorgt de huidige antennemasten van Telenet. Het bedrijf gaat in die antennemasten de bestaande RAN-apparatuur vervangen met snellere 5G-hardware. Ook als er in de toekomst verdere vernieuwingen nodig zijn, gaat Ericsson daarover.

Nokia gaat zich ontfermen over het corenetwerk van Telenet. Hierbij gaat het om de servers en netwerkapparatuur die nodig zijn om het 5G-netwerk te laten draaien.

Naast de core-infrastructuur van Nokia, heeft Telenet ook zijn handen ineengeslagen met Google. Met Anthos for Telecom van Google Cloud wil Telenet een deel van de core-infrastructuur bij Google Cloud onderbrengen. Op deze manier hoopt Telenet sneller te kunnen innoveren en inspelen op behoeftes van de markt.

ZTE opvallend afwezig

Opvallend is dat Telenet de Chinese provider ZTE niet in de aankondiging benoemt. Daar heeft het bedrijf in het verleden wel mee samengewerkt. Volgens Nieuwsblad heeft Telenet-topman John Porter zich eerder positief over ZTE uitgesproken. Porter schatte in dat een 5G-netwerk zonder ZTE-apparatuur 250 tot 300 miljoen euro duurder zou zijn. Bovendien zouden de Europese concurrenten technisch ook minder ver gevorderd zijn.

Waarom Telenet zijn bestaande samenwerkingen met ZTE niet uitbreidt naar 5G, is niet duidelijk. Het is echter niet ondenkbaar dat de Chinese afkomst van ZTE er iets mee te maken heeft. In België mogen leveranciers “met een hoog risico” geen deel uitmaken van het 5G-netwerk. Mogelijk verwacht Telenet dat ZTE onder die leveranciers komt te vallen.

Wanneer Telenet zijn 5G-netwerk denkt te kunnen activeren, is niet bekend. De telecomprovider zendt momenteel nog geen 5G-signalen uit. Concurrent Proximus doet dat wel op kleine schaal, maar eigenlijk wachten alle Belgische telecomproviders op de definitieve frequentieveiling voordat ze echt met de uitrol van 5G aan de gang kunnen. Deze frequentieveiling staat later dit jaar op de planning.

