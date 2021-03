Micron stopt met 3D Xpoint-geheugentechnologie

Chipset- en storagespecialist Micron stopt per direct met het maken van zijn op non-volatiel geheugen gebaseerde 3D Xpoint-producten. Het bedrijf verlegt zijn aandacht nu naar producten op basis van de open Compute Express Link (CXL)-standaard. Hiervan verwacht Micron een snellere adoptie in datacenters.

De beslissing om per direct met de gespecialiseerde 3D Xpoint geheugentechnologie te stoppen, en zelfs de fabriek te verkopen, is volgens Micron genomen omdat is gebleken de technologie moeilijk was te vermarkten. Micron stopte de technologie onder meer in gespecialiseerde SSDs en geheugen DIMM’s voor datacenters. Meer concreet bleek dat de speciale SSDs nauwelijks aan datacenters werden verkocht en vooral een nichemarkt was.

Nieuwe architecturen nodig

Daarnaast blijkt ook dat het toenemende gebruik van AI en data analytics nieuwe eisen stellen aan workloads. Hiervoor zijn, volgens CEO Sanjay Mehrotra, nieuwe architecturen en standaarden voor rekenkracht nodig. De 3D Xpoint-technologie blijkt hiervoor niet de meest geschikte oplossing voor te zijn. De kennis in het 3D Xpoint-traject werd opgedaan, wil Micron wel blijven gebruiken om innovatieve geheugen- en storageoplossingen te blijven leveren.

3D Xpoint-geheugentechnologie

De 3D Xpoint-geheugentechnologie werd tien jaar geleden in samenwerking met Intel ontwikkeld. De geheugentechnologie leent dicht aan bij die van persistent flashgeheugen of NAND, maar heeft ook DRAM-eigenschappen. Concreet heeft het 3D XPoint-geheugen de low latency random access-eigenschappen van DRAM, maar is het niet volatiel en heeft het een hogere dichtheid.

Sinds 2019 is de samenwerking op het gebied van 3D Xpoint beëindigd en is Micron alleen verdergegaan met het, naar nu blijkt onsuccesvol, op de markt brengen van met de geheugentechnologie uitgeruste SSDs en DIMMs.

Focus op CXL-toepassingen

Micron wil het gat dat met het stoppen van de 3D Xpoint-technologie ontstaat, opvangen door zich volledig in te zetten op oplossingen en toepassingen op basis van de open Compute Express Link(CXL)-standaard. Deze is volgens de geheugenspecialist beter geschikt voor de eerdergenoemde AI- en data analytics-toepassingen.

De CXL-standaard is hiervoor beter geschikt en opent volgens Micron de weg naar nieuwe soorten oplossingen waarbij het gebruik van geheugen centraal staat. CXL zou het opschalen van de geheugencapaciteit, de -prestaties en de content op infrastructuur voor de genoemde zware applicaties vergemakkelijken. Bovendien zou het hiervoor meer vrijheid op architectuurgebied bieden.

