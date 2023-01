Micron heeft zijn 9400 NVMe datacenter SSD geïntroduceerd. Volgens de fabrikant is de SSD voor datacenteromgevingen vooral geschikt voor AI- en supercomputingtoepassingen.

De 3.5-inch 9400 datacenter NVMe SSD heeft een maximale capaciteit van 30,7 TB en komt in de PRO- en de MAX-variant. De versies richten zich respectievelijk op read-centrische en mixed read-write workloads.

De prestaties van de nieuwe SSD liggen op een maximum van 1,6 miljoen random read IOPS en 600.000 random write IOPS. De sequentiële write-snelheid ligt voor de Micron 9400 NVMe SSD’s op 7 Gbps en ook de read-snelheid is 7 Gbps. Dit zijn hogere snelheden dan de voorafgaande 7450-SSD’s van de fabrikant. De snelheidsverhoging zou vooral de oorzaak zijn van meer parallelle handelingen in de controller en in de drive.

De 9400 PRO-varianten hebben een 1 drive wirte per day (DWPD) en de MAX-varianten beschikken over een 3 DWPD-rating. De latency van de Micron 9400 SSD is 69μs read en 10μs write. Daarnaast beschikken de SSD’s over PCIe-interface van de vierde generatie.

AI- en supercomputingtoepassingen

De technische aspecten maken de Micron 9400 SSD’s vooral geschikt voor AI-, ML- en supercomputertoepassingen. Dit door de prestaties en de lage latency. Verder moet de opslagcapaciteit van de Micron 9400 SSD’s ervoor zorgen dat de benodigde ruimte in servers wordt beperkt en hebben ze een hogere energie-efficiëntie. Hierdoor hoeven er weer minder servers in een rack te worden geplaatst. Dit levert uiteindelijk weer minder noodzakelijke oppervlakteruimte in datacenters op.

De Micron 9400 NVMe SSD’s zijn nu verkrijgbaar.

