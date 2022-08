Micron wil tot het einde van het decennium 39 miljoen euro investeren in de Amerikaanse productie van memory chips. Het plan is de grootste investering die ooit in de Amerikaanse productie van memory chips is gedaan.

Het plan wordt mogelijk gemaakt door de subsidies en belastingvoordelen van de nieuwe CHIPS and Science Act. Het wetsvoorstel werd onlangs door president Joe Biden ondertekend. De wetgeving maakt meer dan 50 miljard dollar aan subsidies beschikbaar voor de Amerikaanse chipindustrie.

Micron is de enige Amerikaanse fabrikant van memory chips. De organisatie verwacht in de tweede helft van het decennium met de productie te kunnen beginnen en het totale aanbod op de vraag van de sector af te stemmen.

De DRAM-chips van het bedrijf zijn te vinden in diverse apparaten, van smartphones tot datacenterservers. Daarnaast ontwikkelt Micron gespecialiseerde memory chips, waaronder GDDR6 DRAM-chips die in grafische kaarten worden gebruikt om verwerkte gegevens op te slaan.

Duizenden nieuwe banen

Het plan van Micron is de grootste investering die ooit in de Amerikaanse productie van memory chips is gedaan. De investering moet uiteindelijk 40.000 nieuwe Amerikaanse banen opleveren, waaronder circa 5.000 hoogbetaalde technische en operationele functies. Daarnaast moet de investering staten en steden helpen met onderwijs, de opleiding van arbeidskrachten en vervoer. Micron rondt het plan momenteel af. De organisatie verwacht in de komende weken meer details bekend te maken.

“Ik dank president Biden, handelsminister Gina Raimondo, leden van het Congres en de volledige regering voor hun steun aan de CHIPS and Science Act”, aldus Sanjay Mehrotra, president en CEO van Micron. Mehrotra was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie van het wetsvoorstel in het Witte Huis. “De CHIPS and Science Act is een belangrijke stap om het Amerikaanse leiderschap op gebied van chips voor de komende decennia te consolideren.”

Volgens Mehrotra stelt de wetgeving Micron in staat om het Amerikaanse wereldmarktaandeel in de productie van memory chips te verhogen. De organisatie wil van 2 procent naar 10 procent. “Daardoor wordt de VS de thuisbasis van de meest geavanceerde memory chip-productie en -onderzoeken ter wereld”, besluit de CEO.