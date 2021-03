Intel gaat nieuwe chipfabrieken bouwen in Europa

Intel heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. Het bedrijf zet groot in op de productie van 7nm-chips en wil zijn chipfabrieken ook beschikbaar maken voor andere bedrijven. Hiervoor wil het bedrijf meer chipfabrieken bouwen, te beginnen met twee fabrieken in Amerika. Op termijn wil het bedrijf ook zijn Europese productiecapaciteit uitbreiden. Over nieuwe Europese fabrieken worden later gedetailleerdere plannen bekendgemaakt.

De plannen van Intel staan uiteengezet in een persbericht. Daarin vertelt het bedrijf dat de ontwikkelingen van het 7nm-procedé goed gaan. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van de nieuwe euv-techniek. In het tweede kwartaal van 2021 verwacht Intel aan de laatste fase van het ontwerp van de compute tile van de aanstaande Meteor Lake-generatie te beginnen. Dit suggereert dat de Meteor Lake-chips uit meerdere onderdelen zullen bestaan, net als de techniek die AMD hanteert met zijn Zen-chips.

Meer productiecapaciteit

Het bedrijf wil zijn 7nm-capaciteit op grote schaal gaan inzetten. Daarbij wordt de techniek niet alleen voor zijn eigen producten gebruikt, maar kunnen derde partijen ook productiecapaciteit inhuren, waaronder voor de productie van Arm-chips. Deze capaciteit moet zowel in de VS als in Europa komen te staan. Dit betekent dat het bedrijf nieuwe fabrieken wil bouwen.

De meeste van de fabrieken van Intel staan al in de VS, maar het bedrijf wil daar nog twee fabrieken aan toevoegen. Deze chipfabrieken komen in de staat Arizona te staan, na een investering van zo’n 20 miljard dollar. In Europa heeft Intel slechts één chipfabriek staan, namelijk die in Ierland. Op termijn wil Intel ook meer chips in Europa produceren, vooral aangezien de EU meer technische ontwikkelingen naar het continent wil halen. Daarvoor wil het bedrijf meer Europese chipfabrieken bouwen. Concrete voorstellen op dit gebied heeft Intel echter nog niet gedaan.

Samenwerking met derde partijen

Intel wil echter af van zijn volledige afhankelijkheid van zijn eigen fabrieken. Het bedrijf wil zijn banden met andere chipfabrikanten aanhalen en een deel van zijn productie uitbesteden. Daarbij noemt Intel specifiek communicatieapparatuur, chipsets en grafische chips. Intel lijkt de rekenkernen zelf wel binnen zijn eigen fabrieken te willen blijven maken.

Verder heeft Intel een samenwerking met IBM aangekondigd. De twee bedrijven willen zich verdiepen in de volgende generatie van de technieken die worden gebruikt voor chipontwerp. Verdere details over de samenwerking blijven in het ongewisse.

IDM 2.0

Intel vat de visie samen in wat het IDM 2.0 noemt. Daarmee bedoelt het bedrijf dat het een evolutie is van zijn integrated device manufacturing-model.

“We zetten bij Intel koers naar een nieuw tijdperk van innovatie en productleiderschap”, zegt Pat Gelsinger, de nieuwe CEO van Intel. “Intel is het enige bedrijf met de diepte en breedte van software, siliconen en platforms, packaging, en processen met fabricage op schaal waar klanten op kunnen bouwen voor hun innovaties van de volgende generatie. IDM 2.0 is een elegante strategie die alleen Intel kan leveren – en het is een winnende formule. We zullen het gebruiken om de beste producten te ontwerpen en ze op de best mogelijke manier te maken voor elke categorie waarin we actief zijn.”

Positieve ontwikkelingen

De ontwikkelingen zijn positief nieuws voor Intel. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren problemen gehad om te blijven ontwikkelen aan zijn processors. De voorsprong die het bedrijf ten opzichte van de concurrentie had, is inmiddels verkleind. Het grootste probleem zat hem in de ontwikkeling van zijn 10nm-procedé. Inmiddels begint de productie van 10nm-processors langzaam maar zeker op gang te komen en de stap naar 7 nanometer is belangrijk om niet achter te lopen op de concurrentie.

Nieuwe CEO met achtergrond in techniek

Pat Gelsinger is sinds afgelopen maand de CEO van Intel. Daarvoor heeft hij acht jaar aan het roer van VMware gestaan, maar eerder heeft hij bij Intel gewerkt als chipontwerper. Het is een belangrijke omschakeling voor Intel, dat in de afgelopen jaren een paar CEO’s had met meer kennis van financiën dan van chipontwerp.