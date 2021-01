VMware-CEO Pat Gelsinger vervangt Bob Swan bij Intel

Intel heeft aangekondigd dat zijn CEO Bob Swan vertrekt van zijn functie. Hij blijft er tot 15 februari werken, waarna hij wordt vervangen door Pat Gelsinger. Gelsinger was tot op heden de CEO van VMware.

Een specifieke reden voor het vertrek van Swan wordt niet gedeeld. Geruchten suggereren dat het te maken heeft met de inhaalslag die concurrent AMD heeft weten te maken in een tijd dat Intel het jarenlang niet voor elkaar kreeg om met een nieuwe architectuur te komen.

Bob Swan werkt sinds 2016 bij Intel. Destijds verving hij daar Stacy Smith als CFO. Nadat Brian Krzanich in 2018 opstapte van zijn positie als CEO, nam Swan het roer over. Hij vertelde toen al dat hij de functie niet permanent wilde vervullen.

Kwakkelend bedrijf

Hij kreeg een kwakkelend bedrijf onder zijn hoede. Onder Krzanich is de ontwikkeling van nieuwe technologie gestagneerd, wat concurrent AMD de kans gaf om een inhaalslag te maken en terug te komen van zijn geflopte Bulldozer-architectuur. De nieuwe AMD Zen-architectuur is weet inmiddels steeds meer marktaandeel van Intel af te pakken, die pas dit jaar wordt verwacht op grote schaal een echte opvolger van zijn inmiddels zes jaar oude Skylake-architectuur uit te brengen.

Ook onder Swan heeft Intel aardig wat slecht nieuws over zich heen gekregen. De introductie van het 10nm-procedé heeft jarenlang op zich laten wachten. Onlangs suggereerde een investeerder dat het bedrijf met ‘strategische alternatieven’ voor de chipproductie moet komen. Hierop doelde de investeerder op het afsplitsen van de fabricagetak of een deel van de productie uitbesteden aan bijvoorbeeld Samsung of TSMC.

Gelsinger

Pat Gelsinger heeft eerder bij Intel gewerkt als de eerste CTO van het bedrijf. Daar ging hij in 2009 weg om bij EMC aan de gang te gaan. Sinds 2012 is Gelsinger CEO van VMware. Wie zijn rol daar overneemt, is nog niet bekend.

