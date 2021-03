Belgische overheden: meer onderzoek naar vierde provider

Er is drie jaar geleden nog onderzoek naar gedaan, maar desondanks willen de zes Belgische regeringen meer onderzoek naar een mogelijke nieuwe telecomprovider. Het zou de vierde mobiele provider in het land zijn.

Ze willen graag weten welke impact de komst van een nieuwe provider heeft op de werkgelegenheid, zo schrijft de Belgische krant De Tijd. De Vlaamse overheid wil bovendien dat er wordt gekeken of het plan voor een vierde provider überhaupt wel overeenkomt met wat Europa voorschrijft.

Provider

De overheid wil weten of het aan artikel 52 van de Europese Elektronische Communicatiecode voldoet, naast andere artikelen. Artikel 52 draait om de concurrentie binnen de interne telecommarkt. Minister van Telecom Petra de Sutter heeft nu de taak om het onderzoeksverzoek te bekijken en al dan niet actie te ondernemen.

De reden dat er om onderzoek wordt gevraagd is omdat het uiteraard impact zal hebben op investeringen, naast impact op de werkgelegenheid. Vreemd genoeg is er echter drie jaar geleden nog eenzelfde onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat zo’n nieuwe provider een goede invloed kan hebben op de concurrentie op prijs. Dat heeft als keerzijde dat er minder winst wordt gemaakt, waardoor providers minder aandacht zullen schenken aan landelijke gebieden waar de concurrentie minder groot is.

Orange, Telenet en Proximus

Op dit moment zijn er drie providers in België, namelijk Orange, Telenet en Proximus. Toen er in 2020 een 4G-veiling was, was de enige nieuwe provider met interesse Citymesh, dat de zakelijke markt bedient. Er zit echter een 5G-veiling aan te komen, waarbij de verwachting is dat er een nieuwe provider zou kunnen komen. Die veiling vindt naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar plaats. Ook is het nog niet duidelijk of de Belgische minister inderdaad het onderzoek gaat aanvragen. Sowieso moeten meerdere overheidsorganen er iets van vinden voor de nieuwe provider er komt.

