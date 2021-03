Proximus investeert flink in Vlaams glasvezelnetwerk

Proximus en het Zweedse EQT Infrastructure hebben samen een joint venture gestart om glasvezel aan te leggen in Vlaanderen. Hiervoor trekken de twee partijen een bedrag van 2,5 miljard euro uit.

De joint venture krijgt de naam Fiberklaar. Het doel is om tegen 2028 anderhalf miljoen Vlaamse huizen te voorzien van een glasvezelverbinding. De Europese mededingingsautoriteit heeft inmiddels groen licht gegeven voor Fiberklaar, schrijft Nieuwsblad.

Vlaanderen fiberklaar maken

“Het is onze missie om Vlaanderen op 7 jaar tijd ‘fiberklaar’ te maken en zo de achterstand op andere Europese landen in te halen”, zegt CEO Rik Missault in een persbericht. Hij werkte jarenlang bij telefoontechnologiebedrijf Alcatel en opvolger Alcatel-Lucent.

Fiberklaar begint dit jaar al met de aanlag van glasvezel. Daarbij begint het bij een tiental steden en gemeenten. Welke gemeenten dit zijn, kondigt het bedrijf volgende maand aan.

Proximus voorop in ontwikkelingen

Proximus is de laatste tijd flink het voortouw aan het nemen op het gebied van telecommunicatie in België. Het was de eerste provider die zijn 5G-netwerk activeerde, al laat grootschalige uitrol op zich wachten totdat de frequentieveiling later dit jaar plaatsvindt. Vorige maand nam het bedrijf nog Belgacom International Carrier Services (BICS) volledig over, nadat het al een meerderheidsbelang in het bedrijf had.