“Providers moeten impact afschakeling 2G en 3G duidelijk communiceren”

Komende jaren schakelen telecomaanbieders hun 2G- en 3G-netwerk af. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een verkenning gedaan naar de planning en mogelijke gevolgen van de afschakeling van 2G en 3G in Nederland.

De ACM vindt dat goede en tijdige voorlichting richting gebruikers van groot belang is om de overgang soepel te laten verlopen. De toezichthouder verwacht dat telecomaanbieders en andere betrokken partijen hier tijdig invulling aan geven en periodiek een update geven over de voortgang. Dit helpt om toekomstige problemen te voorkomen en draagt bij aan een zorgvuldige afschakeling van de verouderde netwerken.

Telecomaanbieders geven aan dat het onderhouden van meerdere netwerktechnologieën inefficiënt is. Door de afschakeling van de verouderde netwerken kunnen telecomaanbieders de vrijgekomen frequenties hergebruiken voor 4G en 5G. Dat is belangrijk in verband met de toenemende vraag naar mobiele data en het stimuleert innovatie.

Europese impact

Voor de meeste smartphones en andere eindgebruikersapparaten zal de uitfasering geen problemen opleveren. Die werken ook op 4G of 5G. Maar er zijn ook apparaten waarvoor dit niet geldt. Bijvoorbeeld oudere mobieltjes waarmee je alleen kunt bellen en sms’en, sommige medische alarmapparaten. Ook sommige bedrijven gebruiken nog 2G/3G voor toepassingen, zoals verouderde pinapparaten en alarmsystemen. Als op termijn geen enkel Nederlands netwerk meer 2G of 3G ondersteunt, kunnen mensen die vanuit het buitenland ‘roamen’ in Nederland met 2G-telefoons ook geen gebruik meer maken van mobiele diensten in ons land.

Ook eCall, een veiligheidssysteem dat in 2018 verplicht werd aan boord van nieuwe auto’s waarmee bij een botsing automatisch een noodoproep wordt gedaan naar 112, werkt dan mogelijk in sommige auto’s niet meer.

Extra stappen voor providers

De ACM ziet dat telecomaanbieders al zijn begonnen met het informeren van gebruikers over de uitfasering. Om een soepele overgang te waarborgen vindt de toezichthouder het belangrijk dat de telecomaanbieders op dit gebied nog extra stappen gaan zetten. Het is met name aan de Mobile Network Operators (MNO’s; telecombedrijven met een eigen landelijk dekkend netwerk) om goed in kaart te brengen welke problemen kunnen optreden, bestaande en nieuwe klanten goed en tijdig te informeren wat ze in de nieuwe situatie kunnen verwachten en oplossingen aan te reiken om problemen te ondervangen.

De ACM wil de uitfasering goed blijven volgen en wil daarom dat de MNO’s periodiek een update geven over de voortgang van de informatievoorziening.

Planning afschakeling

Het uitfaseren van de netwerken verschilt per provider. In Nederland zijn drie aanbieders van een mobiel netwerk. Namelijk KPN, VodafoneZiggo en Odido. VodafoneZiggo en KPN zijn al gestopt met het aanbieden van het 3G netwerk, Odido doet dit op zijn vroegst in augustus 2026. Ook de ondersteuning van het 2G netwerk loopt ten einde. Odido is daar al mee gestopt en KPN zet het netwerk in december 2027 uit. Vodafone Ziggo heeft aangegeven dit niet voor eind 2026 te doen. Ook in andere landen is de afschakeling van de oude netwerken in gang gezet, maar nog nergens afgerond.

Het uitfaseren van oudere netwerken is wettelijk toegestaan, maar wel aan voorwaarden gebonden, zoals een informatieplicht, zodat bestaande en nieuwe klanten tijdig weten wat ze van de nieuwe situatie kunnen verwachten. Het advies is bij de aanschaf van nieuwe apparatuur ook goed op te letten of deze geschikt is voor de nieuwere netwerken.