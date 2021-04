Xs4all gaat hostingdiensten stopzetten

Internetprovider Xs4all stopt per 1 oktober zijn hostingdiensten. Het zou te lastig worden om concurrerend te blijven op de hostingmarkt.

Xs4all heeft het einde van zijn hostingdiensten bekendgemaakt op zijn website. Daarbij geeft de internetprovider geen duidelijke reden voor het besluit, anders dan dat de concurrentie te sterk aan het worden is. Verder geeft de internetprovider tips en hulp bij het zoeken naar een andere hostingprovider en daarnaar te verhuizen.

Afbouwen van Xs4all

De timing van het stoppen van de hostingdiensten is opvallend. In 2019 maakte Xs4all-moederbedrijf KPN bekend dat het bedrijf op den duur de naam Xs4all zou opdoeken en de diensten onder zou brengen onder de KPN-naam. Dit leidde tot grote verontwaardiging van zowel klanten als fans van de provider, gezien de activistische houding en uitgebreide klantenservice waar het bedrijf om bekend stond.

De ophef heeft geleid tot de oprichting van actiecomité Xs4all Moet Blijven. Die twijfelden sterk aan de beloftes van KPN dat het opdoeken van de Xs4all-merknaam niet zou leiden tot afbraak van de zaken waar Xs4all voor staat. Uiteindelijk nam de groep het heft in eigen handen en richtte het een nieuwe internetprovider op: Freedom Internet.

KPN is inmiddels teruggekomen van het besluit om de merknaam van Xs4all uit te faseren. Voor bestaande klanten blijft de provider bestaan. Het is echter niet meer mogelijk voor nieuwe klanten om zich bij de provider aan te melden. Daarmee is het slechts een kwestie van tijd totdat de provider als een nachtkaars uitgaat.

Toch houdt KPN vol dat de geest van Xs4all bij KPN levend blijft. Diensten die Xs4all aanbiedt, maar KPN nog niet, zouden als een soort premiumopties bij KPN beschikbaar worden. Dit maakt het extra opvallend dat de hostingdiensten van Xs4all worden stopgezet.

Stoppen met hosting niet door KPN

Aan TotaalTV vertelt een woordvoerder van KPN dat het stoppen van de hostingservices niets met het afschalen van Xs4all te maken heeft. Toch heeft KPN in dit geval geen vergelijkbare dienst beschikbaar. KPN biedt wel degelijk hostingdiensten aan, maar die zijn uitsluitend beschikbaar voor zakelijke klanten, waar de hostingdiensten van Xs4all ook voor consumenten beschikbaar waren.

Freedom Internet heeft meteen op het stopzetten van de hostingdiensten gereageerd door zelf zijn eigen hostingdiensten aan te kondigen. Wanneer die diensten beschikbaar komen, heeft de provider nog niet bekendgemaakt.