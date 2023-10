KPN heeft aangekondigd dat het per 23 oktober een 4 Gbit/s-snelheid introduceert. Een deel van de Nederlandse glasvezelhuishoudens zullen er gebruik van kunnen maken.

Alleen glasvezelklanten die sinds 2021 zijn aangesloten kunnen voor het abonnement kiezen. Dankzij de XGS-PON-technologie kan KPN een up- en downloadsnelheid van 4 Gbit/s aanbieden voor deze groep, die uit ongeveer 1 miljoen huishoudens bestaat. Met een speciaal modem genaamd Box 14 zou in theorie 10 Gbit per seconde mogelijk moeten zijn in de toekomst. Eveneens biedt dit modem Wifi 6.

Nieuw aanbod

Momenteel biedt KPN 1 Gbit/s als maximale snelheid. Het nieuwe aanbod kost 15 euro per maand extra. “De behoefte aan sneller én krachtiger internet neemt steeds meer toe en inmiddels is 1 Gbit/s uitgegroeid tot de nieuwe standaard”, stelt EVP Consumentenmarkt bij KPN Robin Clements. “Daarom spelen we hierop in en verhogen we de snelheid van ons glasvezelinternet. Met de introductie van 4 Gbit/s bieden wij het snelste internet voor thuis aan en kan iedereen op elk apparaat met dezelfde hoge internetsnelheid zijn ding doen. Handig als iedereen in huis tegelijk online wil zijn. Of je nu lekker thuiswerkt, je favoriete game binnen no time wilt downloaden óf een heel seizoen van je favoriete serie achter elkaar kijkt. Op volle snelheid online, iedereen tegelijk. Daar doen we het voor.”

Het zal naar alle waarschijnlijkheid niet bij 4 Gbit/s blijven: KPN testte vorig jaar 20 Gbit/s bij een dierenkliniek in Rotterdam. De provider wilde ermee bewijzen dat dataverwerking op dergelijke snelheden een stuk soepeler kon verlopen. Op zakelijke locaties ligt het voor de hand om een zo snel mogelijke verbinding te gebruiken, maar de opkomst van hybride werken lijkt ook bij huishoudens voor hogere eisen te zorgen.

