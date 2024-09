ACM: ‘Hostingdiensten moeten melding illegale inhoud bevestigen’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigt in een leidraad van de Europese Digital Services Act (DSA) een aantal verplichtingen voor hostingdiensten en tussenhandeldiensten.

Door met de leidraad te komen, wordt het voor deze bedrijven duidelijk waaraan ze moeten voldoen. Zo moeten aanbieders van hostingdiensten een ontvangstbevestiging sturen na het ontvangen van meldingen over illegale inhoud. Daarnaast zijn zij verplicht de melder zo snel mogelijk te informeren over de genomen beslissing, uitleg te geven over de wijze waarop die beslissing tot stand is gekomen en de bijbehorende mogelijkheden voor beroep toe te lichten.

“Bij kennis van informatie die aanleiding geeft tot een vermoeden dat een strafbaar feit wordt of

waarschijnlijk zal worden gepleegd, de rechtshandhavings- of gerechtelijke autoriteiten van de

betrokken lidstaat of lidstaten zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen”, verheldert de ACM verder over de plichten van aanbieders van hostingdiensten.

De Digital Services Act trad begin dit jaar in werking. Toezichthouder ACM merkt echter op dat de verordening complex is, omdat de regels voor bedrijven verschillen. De nieuwe leidraad, die is opgesteld na consultatie, moet meer duidelijkheid brengen.

Tussenhandeldiensten

Voor tussenhandeldiensten, een term die verwijst naar partijen die op verzoek van een gebruiker informatie opslaan of doorgeven, verduidelijkt de ACM ook enkele zaken. Deze bedrijven moeten een centraal contactpunt aanwijzen voor afnemers van hun diensten, zodat deze op een directe, snelle en gebruiksvriendelijke manier in contact kunnen komen. Daarnaast moet er een centraal contactpunt zijn voor autoriteiten.

Autoriteiten en afnemers moeten bovendien zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de stappen die zijn ondernomen naar aanleiding van bevelen om specifieke illegale inhoud te verwijderen of om informatie te verstrekken over één of meer afnemers.

De volledige leidraad is te vinden op de website van de ACM.

Tip: EU wil grote techbedrijven forceren data te delen