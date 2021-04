T-Mobile wil miljoen Nederlandse huishoudens van glasvezel voorzien

Telecomprovider T-Mobile heeft aangekondigd groot in te zetten op de uitrol van glasvezel. Het bedrijf wil in de komende vijf jaar minimaal 1 miljoen huishoudens van een glasvezelaansluiting voorzien.

Voor de uitrol gaat T-Mobile samenwerken met Open Dutch Fiber. Deze partij verzorgt een open glasvezelnetwerk waar T-Mobile een primaire aanbieder op wordt. Andere telecomproviders kunnen ook voor een aantrekkelijk tarief hun diensten erop aanbieden. Met de aanleg is een investering van minstens 700 miljoen euro gemoeid.

Snelheden tot 10 Gbit/s

De miljoen nieuwe aansluitingen komen in ‘overwegend stedelijke gebieden’ terecht en bieden snelheden van minstens 1 Gbit/s en maximaal 10 Gbit/s. T-Mobile claimt daarmee de eerste aanbieder te zijn die dergelijke snelheden tegen een ‘zeer lage prijs’ kan aanbieden. Wat de provider onder die zeer lage prijs verstaat, is niet duidelijk. Enkele lokale glasvezelinitiatieven bieden al langer snelheden van 10 Gbit/s aan. T-Mobile wijst zelf naar zijn gigabitabonnement voor 25 euro per maand. Dit abonnement is echter alleen beschikbaar in combinatie met de onbeperkte mobiele bundel van het bedrijf en niet via de glasvezelverbinding van KPN.

Aanval op KPN

T-Mobile noemt KPN niet specifiek in het persbericht, maar richt wel duidelijk zijn pijlen op de grote telecomprovider. Niet alleen hamert T-Mobile in het persbericht op de open en scherp geprijsde insteek van het nieuwe glasvezelnetwerk, in tegenstelling tot de verplichte en dure huur van KPN-apparatuur op zijn netwerk, maar onderstreept T-Mobile ook dat het alleen glasvezel aanlegt op plaatsen waar momenteel nog geen glas ligt. KPN heeft in het verleden meerdere keren een tweede glasvezelnetwerk aangelegd waar een andere provider ook al aan het graven was. Ook T-Mobile heeft hiermee te maken gehad in bepaalde wijken van Den Haag.

Vertienvoudiging van bestaand plan

Het project is een uitbreiding op het bestaande plan om 130.000 huishoudens in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam op glasvezel aan te sluiten. Die aanleg geschiedt in samenwerking met Primevest. T-Mobile geeft aan dat daar inmiddels ruim de helft van de aansluitingen beschikbaar zijn.

