Cisco, Dell en Lenovo onthullen servers gebaseerd op Intel Ice Lake

Na de aankondiging van de nieuwe Intel Ice Lake-serverprocessors hebben meerdere fabrikanten hun vernieuwde serverline-up onthuld. Voor een groot deel gaat het om wijzigingen aan bestaande servers om met de nieuwe processors overweg te kunnen.

Cisco komt met drie nieuwe modellen: de UCS B200 M6, C220 M6 en C240 M6. De servers zijn bedoeld voor hybrid cloud-omgevingen en moeten verhoogde prestaties, verbeterde beveiliging en betere efficiëntie bieden bij workloads als virtual desktops, databases, kunstmatige intelligentie, machine learning en big data. De servers integreren allemaal met het Intersight-platform voor hybrid cloud-operaties. De nieuwe servers zijn binnen 90 dagen beschikbaar.

Dell heeft de nieuwe Dell EMC PowerEdge R750 aan zijn serverportfolio toegevoegd. De server kan voor allerlei zakelijke applicaties worden ingezet, zoals VDI-applicaties en database-analyse. Het bedrijf claimt dat de server 43 procent sneller is dan zijn voorganger, de PowerEdge R740.1. Ook heeft Dell een nieuwe versie van zijn topmodel onthuld, de PowerEdge R750xa. Dit model is bedoeld voor zware workloads als kunstmatige intelligentie, machine learning en high-performance computing. Tot slot komt Dell met de PowerEdge C6520, bedoeld voor het draaien van softwarecontainers. De nieuwe servers komen in Q2 van dit jaar beschikbaar.

Lenovo heeft zijn ThinkSystem-lijn opgefrist. Het topmodel is de ThinkSystem SR650 V2, bedoeld voor grote bedrijven en cloudproviders. Daarnaast komt het bedrijf met de compactere ThinkSystem ST650 V2, bedoeld voor inzet op locaties en filialen. Verder komt Lenovo met een aantal nieuwe servers met de Neptune-koeltechniek, waaronder de ThinkSystem SD650 V2. Tot slot meldt het bedrijf dat het binnenkort met een verstevigde server komt voor edgedoeleinden. Deze servers kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor telecommunicatie, fabrieken of smart cities. Klanten kunnen voor alle nieuwe servers voor directe aankoop bij Lenovo terecht of er een abonnement op nemen via Lenovo TruScale Infrastructure Services.

Tip: Intel onthult Xeon-serverchips met maximaal 40 cores