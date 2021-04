Intel onthult Xeon-serverchips met maximaal 40 cores

Intel heeft de nieuwste generatie van zijn Xeon-lijn aan serverchips onthuld. De nieuwe Ice Lake-chips zijn voor het eerst sinds Skylake gebaseerd op een nieuwe architectuur en zijn gefabriceerd op een kleiner procedé (10nm). Ook heeft Intel enkele speciale nieuwe functies voor onder andere AI en 5G toegevoegd.

Navin Shenoy, executive vice president en general manager van Intels Data Platform Group, noemt het topmodel van de nieuwe Ice Lake-lijn ‘de beste processor die we ooit gebouwd hebben’. Hij doelt daarmee op de Xeon Platinum 8380, die is uitgerust met 40 cores en met Hyperthreading 80 gelijktijdige threads ondersteunt.

20 procent betere ipc

Ice Lake is gebaseerd op de nieuwe Sunny Cove-architectuur. Bij deze architectuur zou de ipc met 20 procent verbeterd moeten zijn ten opzichte van Skylake. Andere verbeteringen zijn grote cachevoorraden: de Sunny Cove-cores hebben een 50 procent grotere L1-cache en een 25 procent grotere L2-cache ten opzichte van hun voorgangers. Dit alles bij elkaar moet ervoor zorgen dat de nieuwe chips gemiddeld 46 procent sneller zijn in ‘populaire datacenterworkloads’ dan de generatie ervoor.

Verder heeft Intel gewerkt aan het verhogen van de maximaal ondersteunde geheugensnelheid en kunnen alle Ice Lake-chips met acht geheugenkanalen overweg. Ook is er ondersteuning voor PCIe 4.0, voor verbeterde verbindingen met bijvoorbeeld grafische kaarten of ssd’s, schrijft SiliconAngle.

Verbeteringen in beveiliging

Intel heeft ook enkele aanpassingen doorgevoerd die de beveiliging ten goede moeten komen. Een van de verbeteringen is de ondersteuning voor SGX. Met deze techniek kunnen de chips een deel van het geheugen in ‘secure enclaves’ veranderen, waar veilig gevoelige gegevens op bewaard kunnen worden. Andere applicaties op de server zouden onmogelijk bij deze enclaves moeten kunnen komen. Verder zijn de Ice Lake-processors beter uitgerust om snel AES-, SJA- en GFNA-encryptie-algoritmen te draaien.

Machine learning

Met de DL Boost-accelerator zouden de nieuwe processors veel sneller moeten zijn in machine learning-taken. Ten opzichte van de vorige generatie zou Ice Lake hiermee 74 procent sneller zijn in AI-workloads. Ook de AMD EPYC 7763, de snelste serverprocessor van de concurrent, zou het laten afweten ten opzichte van Ice Lake: Intel claimt 150 procent sneller te zijn in ’20 populaire AI-workloads’. Hoe de processors zich echter staande houden ten opzichte van gespecialiseerde AI-processors als Amazons Trainium of de Nvidia A100-gpu, blijft echter in het ongewisse.

5G

Intel meent ook dat de nieuwe Ice Lake-processors uitzonderlijk geschikt zijn voor de de backbone van 5G-infrastructuur. Het bedrijf wijst naar een aantal SKU’s die zijn geoptimaliseerd voor netwerktoepassingen. Deze werken goed samen met de netwerkkaarten die het bedrijf ook heeft aangekondigd.

De nieuwe Ice Lake-processors zijn per direct verkrijgbaar via verschillende partners. Naast het topmodel met 40 cores zijn er allerlei verschillende SKU’s beschikbaar van in allerlei configuraties, met een minimum van 8 cores.

