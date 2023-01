Dell Technologies lanceert dertien PowerEdge servers met Sapphire Rapids-processoren van Intel. Tijdens de bekendmaking onthulde de organisatie updates voor energiebesparing- en monitoringtools.

Alle nieuwe servers zijn beschikbaar met 4th Gen Intel Xeon Scalable-processoren, oftewel Sapphire Rapids. De processoren draaien sneller en efficiënter dan Intels vorige generatie, Ice Lake. Dell zoomde tijdens de bekendmaking in op drie van de dertien nieuwe modellen: PowerEdge HS5620, HS5610 en R760.

Dell PowerEdge HS5620/HS5610

De PowerEdge HS5620 en HS5610 zijn vanaf april 2023 algemeen beschikbaar. Dell ontwierp de servers voor cloudproviders die grootschalige datacenters van meerdere leveranciers beheren.

De modellen hebben twee sockets en zowel 1U- als 2U-uitvoeringen. De servers zijn beschikbaar met Dell Open Server Manager, een OpenBMC-gebaseerde oplossing voor grootschalig serverbeheer.

Dell PowerEdge R760

De Dell PowerEdge R760 is vanaf februari 2023 algemeen beschikbaar. Dell ontwierp de server met het oog op prestaties. Dit model is niet alleen geschikt voor cloudproviders, maar voor grootbedrijven in het algemeen.

Volgens Dell presteert het model tot 2,9 keer beter voor AI inferencing dan de vorige generatie. De prestatieverbetering wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe processoren van Intel. De Sapphire Rapids-serie ondersteunt ‘accelerators’ voor specifieke workloads. We legden de techniek uit in onze blog over de serie.

Naast AI inferencing beweert Dell dat de PowerEdge R760 tot 20 procent beter presteert voor virtual desktop infrastructure (VDI)-toepassingen. Ook stelt de organisatie dat het model meer dan 50 procent meer SAP Sales and Distribution (SD)-gebruikers toestaat per server dan de vorige generatie.

Software en services

Verder maakte Dell een update bekend voor monitoringsoftware CloudIQ. Klanten gebruiken CloudIQ onder andere om serverprestaties te voorspellen. De update ondersteunt geavanceerdere voorspellingen.

Daarnaast introduceerde de organisatie ProDeploy-diensten voor de uitrol van servers. Het nieuwe ProDeploy Factory Configuration maakt het mogelijk om kant-en-klare PowerEdge servers af te nemen, vooraf geconfigureerd met een besturingssysteem en hypervisor naar keuze.

Energiebesparing

Tot slot lanceerde Dell twee updates voor energiebesparing. Allereerst is het Smart Cooling-portfolio uitgebreid met Smart Flow. De tool maakt het volgens Dell mogelijk om het stroomverbruik van ventilatoren in de nieuwe servers met tot 52 procent te verminderen ten opzichte van de vorige generatie.

Ten tweede ontving Dell OpenManage Enterprise Power Manager een reeks nieuwe functies. Klanten gebruiken de oplossing om het energieverbruik van servers te beheren. De update monitort het verbruik van virtuele machines en identificeert lekken in koelingssystemen.

Tip: PowerStore, PowerMax, PowerFlex, PowerScale, Object Scale; Dell storage kent vele smaken