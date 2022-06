Supermicro heeft onlangs een serie SuperEdge servers aangekondigd die voorzien zijn van Intel Xeon D-processoren. Met deze servers kunnen bedrijven makkelijker intelligente edge-omgevingen uitrollen.

Het gaat hierbij om systemen die zijn ontworpen te functioneren in zware omstandigheden, waaronder SuperEdge-systemen in edge-locaties. Onder de nieuwe systemen vind je vernieuwde uitvoeringen van het populaire IP65 Outdoor Edge-systeem en de Supermicro Hyper-E productlijnen.

Onder de motorkap

De systemen hebben Intel Xeon-processors aan boord, waaronder de Xeon-D-processor en de 3th Gen Intel Xeon Scalable-processors. Deze processors bieden lage latency, goede prestaties en laag energieverbruik. Dit is vooral geschikt voor edge-toepassingen. Verder beschikken de systemen over AI interference-functionaliteit.

Geschikt voor outdoor-omgevingen

De nu uitgebrachte servers zijn zeer beperkt in omvang, zoals minder breedte en diepgang, waardoor ze ook in omgevingen buiten traditionele datacenters geplaatst kunnen worden. Verder kan het Supermicro IP65-serverplatform voor 5G eenvoudig op een mast worden gemonteerd, zodat deze ook in outdoor-omgevingen kan worden geïmplementeerd.

De nieuwe edge-servertoepassingen van Supermicro zijn per direct wereldwijd leverbaar.

Tip: Supermicro introduceert SuperEdge Multi-Node-server