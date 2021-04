Zyxel voegt firewalls toe aan Nebula Cloud

Zyxel Networks heeft bekendgemaakt dat het integratie met zijn USG FLEX-firewalls heeft toegevoegd aan Nebula Cloud. Dit biedt netwerkbeheerders de mogelijkheid om de firewalls van Zyxel te besturen vanuit de cloudomgeving.

De integratie in Nebula Cloud moet naast eenvoudiger beheer ook voor verbeterde beveiliging zorgen, claimt Zyxel in een persbericht. Zo vertelt het bedrijf dat wanneer de firewalls een beveiliging detecteren op een van de aangesloten clients, dit automatisch wordt gesynchroniseerd met het Nebula Cloud Control Center. Vanaf daar wordt automatisch een aangescherpt beveiligingsbeleid doorgevoerd naar de access points. Hierdoor worden aangetaste clients geblokkeerd of in quarantaine geplaatst.

Nebula Access Points

Zyxel benadrukt verder de vereenvoudigde beheermogelijkheden die Nebula Cloud moet bieden. Het bedrijf benoemt bijvoorbeeld het faciliteren van het tot stand brengen van veilige verbindingen van buitenaf voor werknemers die op afstand werken. Hiervoor biedt het bedrijf zijn zogenaamde Nebula Access Points aan. Dit zijn access points die standaard een vpn-verbinding met het bedrijfsnetwerk aanmaken. Hiermee hebben werknemers toegang tot een intern wifinetwerk, waar ze zich ook op de wereld bevinden.

Voor integratie van de Zyxel USG FLEX-firewalls is de ZLD5.0-firmware nodig. Deze firmware is beschikbaar als gratis upgrade voor alle firewalls in de USG FLEG-lijn, via de interface van de apparaten.

Nieuw licentiemodel

Nebula Cloud is een cloudinterface waarmee netwerkbeheerders apparatuur van Zyxel kunnen bedienen. Alternatief kunnen de apparaten bestuurd worden met een desktopapplicatie of via de interface van het apparaat zelf. Het platform migreert deze maand naar een op apparaten gebaseerd licentiemodel voor alle apparaten die met Nebula overweg kunnen. Zyxel belooft dat hiermee de licentieservice voor netwerkbeheer en -beveiliging over de hele linie op elkaar wordt afgestemd om een consistente en uniforme gebruikerservaring te bieden.

