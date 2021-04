Dell kondigt tweede generatie van PowerStore-platform aan

Dell Technologies heeft een refresh aangekondigd van zijn PowerStore-opslagplatform. De tweede generatie van het infrastructuurplatform voor storage biedt hogere snelheden en een nieuwe lagere instapprijs.

De belangrijkste verbetering in het vernieuwde platform is een upgrade in het PowerStoreOS-besturingssysteem dat op de machines draait. PowerStoreOS 2.0 moet snelheidsverbeteringen van 20 procent in gemixte workloads opleveren en zelfs 65 procent sneller zijn in situaties met veel schrijfoperaties, schrijft SiliconAngle. Ook is er ondersteuning toegevoegd voor NVMe over Fibre Channel. Dit is een techniek om met glasvezelverbindingen vergelijkbare opslagprestaties in externe storage arrays mogelijk te maken als wanneer de opslag direct aan het computesysteem verbonden is. Het blijft mogelijk om zowel Fibre Channel- als SCSI-protocols over dezelfde kabels te laten lopen.

Verbeteringen in AppsON

Er zijn ook verbeteringen aangebracht aan AppsON, de ingebouwde VMware ESXi Hypervisor. Het is nu mogelijk om vm’s en applicaties vrijuit te verplaatsen binnen geclusterde toepassingen. Dit is volgens Jon Siegal, marketing vice president van Dell EMC, vooral erg nuttig in scenario’s met edge computing en distributed analytics. “Hiermee kunnen klanten nog meer opslagintensieve workloads in de edge consolideren of zelfs bigdata-analyseprogramma’s draaien die er voordeel van hebben om rechtstreeks op de array te draaien”, vertelt hij.

4:1-datareductieratio

Dell heeft ook gewerkt aan verbeteringen in datareductie en herstel van defecte schijven. Door gebruik te maken van intelligente deduplicatie en compressie garandeert Dell nu een datareductieratio van 4:1. Verder past de hoeveelheid gebruikte cache zich automatisch aan op basis van de beschikbare opslagcapaciteit. Het geautomatiseerde management moet tot 20 procent meer iops opleveren tijdens piekbelastingen.

Eenvoudiger beheer dan RAID

De Dynamic Resiliency Engine heeft ondersteuning gekregen voor single- of dual-parity redundancy om beter te voldoen aan eisen van de klant op het gebied van beschikbaarheid en bescherming tegen meerdere schijven die gelijktijdig uitvallen. De software past automatisch de rebuildsnelheden aan op basis van de huidige workloads.

Dell claimt dat deze methode een stuk minder beheer vergt dan conventionele RAID-setups. “Het automatiseert alle complexe processen die geassocieerd zijn met schijfconfiguratie, net als redundancy en tiering, met tot 98 procent minder beheerinzet nodig in vergelijking met traditionele RAID-subsystemen”, vertelt Siegal. “Alles wordt geregeld door de intelligencesoftware zelf, waaronder het bijvullen van capaciteit als een schijf de geest geeft.”

Nieuw instap-aanbod

Tot slot heeft Dell een aantal nieuwe hardwareopties aan de PowerStore-line-up toegevoegd. De PowerStore 500 is het nieuwe instapmodel, met een capaciteit van 1,2PB in een 2u-formaat. Het apparaat biedt ondersteuning voor alle functies in PowerStoreOS 2.0 en kan tot 1500 vm’s of 2,4 miljoen sql-transacties per minuut aan. In de VS gaat het systeem voor 28.000 dollar over de toonbank. Dit komt overeen met zo’n 23.000 euro, al kunnen lokale prijzen hiervan afwijken.

De PowerStore 500 kan maximaal in viertallen worden geclusterd voor een opslagcapaciteit van 4,8PB. Wanneer het systeem wordt geclusterd met andere modellen in de PowerStore-lijn, is zelf een maximumcapaciteit van 9,8PB haalbaar. Het systeem is verkrijgbaar vanaf 10 juni, tegelijk met de release van PowerStoreOS 2.0.

Tip: Dell Technologies introduceert PowerStore-storageplatform