Dell Technologies introduceert PowerStore-storageplatform

Dell Technologies heeft een nieuw infrastructuurplatform voor storage geïntroduceerd. Dell EMC PowerStore moet bedrijven ondersteunen bij het draaien van steeds complexere workloads en hiervoor een continue beschikbaarheid garanderen.

Volgens de leverancier combineert de PowerStore storage-oplossing automatisering, next-gen technologie en een compleet nieuwe software-architectuur in een enkel device. Hiermee kunnen bedrijven een continue opslagbeschikbaarheid, 99,99999 procent, garanderen voor hun data en applicaties en de prestaties en toegang versnellen.

De nu uitgebrachte storage-oplossing biedt hiervoor onder meer geoptimaliseerde prestaties. De Dell EMC PowerStore is zeven keer sneller en reageert drie keer sneller dan eerdere Dell EMC midrange storage arrays. De oplossing is hiervoor voorzien van een end-to-end NVMe-ontwerp en ondersteunt Storage Class Memory als permanente opslag op basis van dual port Intel Optane SSD’s.

Daarnaast biedt de storage-oplossing een hogere efficiëntie en kostenbesparing voor opslag. Hiervoor beschikt de Dell EMC PowerStore over continue deduplicatie, comprimeren en een gegarandeerde 4:1-datareductie technologie zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

De infrastructuur van de Dell PowerStore is programmeerbaar. Volgens de leverancier vereenvoudigt dit de ontwikkeling van applicaties en wordt de implementatietijd verkort van dagen naar seconden. Dit gebeurt onder meer door integratie met VMware en met ondersteuning voor beheer- en orchestration frameworks als Kubernetes, Ansible en VMware vRealize Orchestrator.

AI-mogelijkheden

De Dell EMC PowerStore beschikt ook over diverse AI-toepassingen. Met machine learning en intelligente automatisering kunnen toepassingen en diensten sneller worden geleverd met tot 99 procent minder interactie. Zo automatiseert geïntegreerde machine learning arbeidsintensieve processen als migraties, load balancing en probleemoplossing.

Verder combineert analysesoftware CloudIQ machine learning en menselijke intelligentie voor realtime prestatie- en capaciteitsanalyse en historische tracking voor een eenvoudige weergave van de Dell EMC-infrastructuur.

Uitgebreide software-tooling

Naast hardware- en AI-functionaliteit, beschikt de Dell EMC PowerStore ook over nieuwe software features. Zo maakt het besturingssysteem PowerStoreOS, een op containers gebaseerde softwarearchitectuur voor het systeem, standaardisatie en een snelle time-to-market mogelijk.

De gepresenteerde storage-toepassing is daarnaast naar eigen zeggen de enige storage array met een ingebouwde VMware ESXi Hypervisor. Beheerders kunnen hierdoor nu direct applicaties op de array implementeren voor meer flexibiliteit. Deze AppsON-oplossing is een primeur in de sector en is ideaal voor data-intensieve workloads in core- of edge-locaties.

Verder kunnen beheerders met nieuwe tools in de PowerStore Manager wizard volledige migraties in minder dan tien stappen implementeren. Bedrijven hebben daarnaast ook een aantal opties om te migreren vanuit bestaande storage zoals Unity, SC, PS Series, VNX en XtremIO.

Verschillende afneem- en gebruiksmogelijkheden

Dell Technologies biedt bedrijven verschillende mogelijkheden om de Powerstore-toepassing af te nemen. Via Dell Technologies On Demand (DTOD) kunnen zij snel reageren op pieken in workloads en nieuwe serviceaanvragen met een flexibele capaciteit en cloud-kosten. Bedrijven kunnen kiezen tussen verschillende flexibele pay-per-use opties voor korte of lange termijnen.

Met het Dell EMC Future-Proof programma kunnen gebruikers van de Dell EMC PowerStore meer zekerheid krijgen over upgrades. Met het Anytime Upgrades-programma kunnen zij hun PowerStore-prestaties en -capaciteit op elk moment uitbreiden of verbeteren, zonder extra aankopen of licenties. Verder zorgen Dell EMC Cloud Storage Services ervoor dat de PowerStore-toepassing rechtstreeks – als een managed service – op alle belangrijke public cloud-omgevingen: Azure, AWS, Google Cloud.