Dell heeft een aantal vernieuwingen aangekondigd aan het eigen AI-aanbod. Met hulp van Nvidia hoopt het voor snellere inzichten in data te zorgen voor bedrijven. Daarnaast helpt Dell Professional Services om AI zo efficiënt mogelijk in te zetten. Een data lakehouse-oplossing zorgt vervolgens voor een manier om data vanuit verschillende clouds samen te brengen.

We hebben een paar maanden geleden al aandacht geschonken aan Dell’s AI-aanbod in samenwerking met Nvidia. Het bouwt het Validated Design for Generative AI-product uit met vooraf getrainde modellen en mogelijkheden om deze verder te verfijnen. Daarnaast is het mogelijk om binnen de Dell-software aan inferencing te doen om AI-modellen snel te kunnen inzetten.

Dell-hardware zoals de PowerEdge XE9680-server kan ingeschakeld worden om AI-modellen te draaien, aangevuld met Nvidia-software voor optimale prestaties. Onder andere onderzoekers van Princeton University zetten deze configuratie in om AI-workloads toe te passen.

De sleutel: data

De waarde die bedrijven zelf in huis hebben om AI te kunnen benutten, wordt grotendeels bepaald door de eigen data. Echter kan het lastig zijn om deze data zomaar aan te kunnen spreken, zeker als deze aan stevige compliance-eisen moeten voldoen.

Daarom zijn er een aantal Dell-diensten zoals Data Preparation Services, Implementation Services en Education Services om alle zaken rondom data en AI te helpen verzorgen. Eerstgenoemde kan organisaties assisteren bij het opbouwen van een goed georganiseerde dataset voor een zo imposant mogelijke output. Daarnaast kan Dell ervoor zorgen dat een generatief AI-platform zo snel mogelijk geïmplementeerd kan worden, mogelijk door het opereren ervan over te nemen van een bedrijf in de vorm van een Managed Service. Met Education Services wil men wel klanten zoveel mogelijk helpen om de vaardigheden te ontwikkelen die voor generatieve AI-toepassingen geschikt zijn.

Zowel Validated Design for Generative AI: Model Customization als Dell Professional Services for Generative AI zijn vanaf eind oktober beschikbaar.

Dataplatform

Dell werkt samen met Starburst om AI en analytics op een hoger plan te tillen, met als einddoel een moderne data lakehouse-oplossing die als multi-cloud product werkzaam is. Zo zouden klanten op termijn inzichten in data moeten kunnen krijgen waar deze zich ook bevindt. In de eerste helft van 2024 zou dit platform tevoorschijn moeten komen.

