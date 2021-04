TSMC steekt 2,4 miljard euro in capaciteitsuitbreidingen

Het bestuur van TSMC heeft besloten om een kleine 3 miljard dollar uit te geven om zijn capaciteit uit te breiden. Daarmee speelt het in op de wereldwijde chiptekorten die verschillende sectoren raken.

TSMC meldt dat er tijdens een bestuursoverleg twee besluiten genomen zijn. Het eerste besluit gaat over de verdeling van aandelen over werknemers van en bestuursleden binnen het bedrijf. Uit het tweede besluit blijkt echter dat het bedrijf 2,887 miljard dollar opzij zet voor het uitbreiden en in gebruik nemen van wat het zelf “volwassen technologie” noemt.

Meer machines en fabrieken

Het bedrijf gaat niet dieper in op wat die volwassen technologie precies inhoudt. Vermoedelijk gaat het echter om de bouw van meer machines of fabrieken die op bestaande procedés chips kunnen bouwen. Daarmee speelt het bedrijf in op de chiptekorten die momenteel heersen, voornamelijk in de auto-industrie.

Grote investeringen tegen chiptekorten

Het is slechts een fractie van de 100 miljard dollar die TMSC eerder deze maand aankondigde te gaan investeren in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit. Dit was een aankondiging voor de middellange termijn, namelijk de komende drie jaar. Vermoedelijk is het besluit dat donderdag genomen is, een eerste stap in dit plan.

De uitbreidingen in de chipproductie zijn broodnodig. Er heerst een schaarste in de voorraad van chips, veroorzaakt door het aanvankelijke instorten en daarna weer enorm toenemen van de vraag naar microchips rond de coronapandemie. Chipfabrikanten, waaronder TSMC, draaien op volle kracht om de vraag bij te kunnen houden. Het bedrijf ziet de schaarste echter op korte termijn niet verdwijnen. Voor een permanente oplossing is de bouw van meer fabrieken nodig, maar het duurt jaren voordat die eindelijk operationeel zijn. Pas na 2022 verwacht TSMC dat de chipproductie weer de vraag kan bijhouden.

Intel en Samsung

Ook Intel schetst voor de korte termijn een weinig rooskleurig beeld. Het bedrijf wil wat pijn verlichten door zijn fabrieken open te stellen voor onder andere de productie van chips voor auto’s, maar het duurt volgens Intel-CEO Pat Gelsinger nog zeker een jaar voordat de problemen zijn opgelost. Het bedrijf investeert net als TSMC flink in de productie van nieuwe chipfabrieken. Het bedrijf wil zowel in de VS als Europa meer fabrieken bouwen. Intel zet hiervoor 20 miljard dollar (16,6 miljard euro) opzij. Volgende week komt Gelsinger naar Europa, vermoedelijk om te praten over deze uitbreiding.

Samsung Electronics, de andere grote speler met cutting-edge chipcapaciteiten, heeft ook grote plannen om miljarden in zijn productiecapaciteit te steken. Concrete plannen op dat gebied zijn echter niet bekend.