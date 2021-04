‘Chiptekort houdt nog minstens heel 2022 aan’

Intel als TSMC zien op de korte termijn geen einde komen aan het chiptekort dat nu steeds meer industrieën raakt. Beide bedrijven doen alles wat ze kunnen om aan de vraag te voldoen, maar het bijbouwen van capaciteit heeft tijd nodig.

Intel-CEO Pat Gelsinger vertelt in een interview met The Washington Post dat zijn bedrijf er alles aan doet om op de korte termijn wat van de pijn te verlichten. Het bedrijf wil in de komende zes à negen maanden beginnen met bijdragen aan de productie van chips voor auto’s. Gelsinger denkt dat het bedrijf zeker kan helpen bij het chiptekort, maar dat het nog een paar jaar duurt voordat het helemaal opgelost is.

Pas in 2023 echt verlossing

Ook TSMC schetst net zo min een positief beeld over de nabije toekomst. Het bedrijf vertelde deze week dat het in het komende kwartaal wel enige afname van de tekorten in de auto-industrie verwacht, maar dat de krapte nog zeker heel 2021 aanhoudt en waarschijnlijk ook volgend jaar nog nagalmt. Het bedrijf investeert flink in de bouw van nieuwe chipfabrieken, maar die komen in 2023 pas online, schrijft Bloomberg.

Flinke investeringen in nieuwe fabrieken

Eerder deze maand kondigde TSMC een investering van 100 miljard dollar (84 miljard euro) in nieuwe chipfabrieken aan. Daarmee wil het bedrijf in de komende drie jaar zijn productiecapaciteit flink opschalen. Het is een flinke verhoging van de 28 miljard dollar (24 miljard euro) die het bedrijf aanvankelijk van plan was om te investeren. De nieuwe chipfabrieken komen onder andere te staat in de Amerikaanse staat Arizona.

Intel wijzigt koers

Intel is van huis uit vooral een bedrijf dat zijn eigen fabrieken inzet voor de productie van alleen zijn eigen chips. Onder de leiding van de dit jaar aangewezen CEO Pat Gelsinger maakt het bedrijf daar echter een flinke ommezwaai in. De deuren van zijn chipfabrieken staan wijd open, zodat ook andere chipontwerpers er terecht kunnen. Tegelijk heeft het bedrijf plannen aangekondigd om een deel van zijn chipproductie uit te besteden aan concurrenten als TSMC.

Ook Intel heeft ambitieuze plannen om zijn productiecapaciteit op te schalen. Het bedrijf heeft al concrete plannen aangekondigd om meer fabrieken in Arizona te bouwen, maar heeft ook plannen om in zowel de VS als Europa nog meer productiecapaciteit op te zetten.

Bouw van nieuwe fabrieken kost tijd

Samsung Electronics, de andere grote speler met cutting-edge chipcapaciteiten, heeft ook grote plannen om zijn productiecapaciteit op te schalen. Alle drie de partijen zijn echter afhankelijk van de bouw van meer fabrieken, wat enkele jaren kan duren. In de tussentijd werken de bestaande fabrieken op hun maximale capaciteit om de enorme vraag naar chips bij te kunnen houden.