Intel-CEO komt naar Europa om te praten over mogelijke chipfabriek

Intel heeft bevestigd dat Pat Gelsinger, de CEO van het bedrijf, volgende week naar Europa komt. Daar gaat hij overleggen met ambtenaren van de Europese Unie en in gesprek met klanten. De grote vraag is waar in Europe de volgende Intel fabriek komt te staan.

Het exacte gespreksonderwerp van Gelsinger met de EU is niet bekendgemaakt. Het onderwerp ligt echter voor de hand, gezien de huidige chiptekorten, de wens van de EU om meer chipproductie naar Europa te halen en het feit dat Intel heeft uitgesproken meer fabrieken in Europa te willen openen. Ook is het niet bekend met wie Gelsinger precies zal spreken. Het ligt in de lijn der verwachting dat er gesproken zal worden over het versneld openen van fabrieken in Europa, daar zou mogelijk subsidie tegenover kunnen staan vanuit de EU. Ook wordt er wellicht gesproken over locaties.

Koerswijzigingen onder Gelsinger

Onder de leiding van Pat Gelsinger heeft Intel onlangs een paar belangrijke koerswijzigingen aangekondigd. Tot op heden was Intel een vrij op zichzelf gericht bedrijf. Het ontwierp zelf zijn chips en zorgde ook zelf voor de productie ervan. De fabrieken waren nauwelijks tot niet beschikbaar voor gebruik door derde partijen. In het licht van de huidige chiptekorten en de productieproblemen waar het bedrijf zelf de afgelopen jaren tegenaan liep, heeft Gelsinger als recent aangewezen CEO echter besloten om het roer om te gooien.

Intel is nu van plan om zijn fabrieken open te stellen voor gebruik voor derde partijen, zoals autofabrikanten. Daarmee hoopt het bedrijf wat ademruimte kunnen bieden met de huidige chiptekorten. Ook heeft het bedrijf besloten om een deel van zijn eigen productie uit te besteden aan aan externe fabrieken. Daarbij gaat het vooral om onderdelen die niet tot de kern van de producten van Intel behoren, zoals i/o-dies en chips voor netwerkapparatuur.

Nieuwe chipfabrieken

Inteil wil ook extra productiecapaciteit realiseren die ook nodig zal zijn als het zijn chipfabrieken voor derden gaan produceren, daarom heeft Intel de bouw van enkele nieuwe fabrieken aangekondigd. Concreet heeft Intel alleen zijn plannen voor een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Arizona gedeeld. Het bedrijf wil echter ook meer chips in Europa produceren, waarvoor meer fabrieken nodig zijn. Momenteel is Intel een van de weinige chipfabrikanten met productie binnen de EU, met een paar fabrieken in Ierland.

EU snakt naar eigen chipproductie

Europa is hard bezig om daar verandering in aan te brengen om minder vatbaar te zijn voor de grillen van de VS en landen in Azië. Het plan van Intel om fabrieken in de EU te bouwen, zal daarom vermoedelijk met open armen worden verwelkomd. De EU is ook in Taiwan flink aan het lobbyen om meer chipproductie naar het continent te trekken. Eerder deze week werd bekend dat de EU later dit jaar een investeringsforum wil opzetten om het continent in de markt te zetten als een aantrekkelijke plaats voor investeringen in chipfabrieken.