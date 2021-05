Synology verdubbelt prestaties van 12- en 16-bay nas-systemen

Synology heeft de RackStation RS2421+, RS2421RP+ en RS2821RP+ geïntroduceerd. De drie rack-mounted nas-systemen bieden door hun vernieuwde hardware betere prestaties dan hun voorgangers.

De drie systemen zijn vergelijkbaar met de RS1221+ die Synology in januari aankondigde, maar zijn uitgerust met meer drivebays. Net als de RS1221+ beschikken de systemen over een AMD Ryzen V1500B-processor en 4GB aan ecc-geheugen, door de gebruiker uitbreidbaar tot 32GB. De systemen zijn uitgerust met vier gigabitethernetpoorten, maar er zijn extra uitbreidingsmogelijkheden door de vrije PCIe-slot. Op de PCIe-slot kan bijvoorbeeld een snellere netwerkkaart of een NVMe-ssd voor cache worden aangesloten.

12 of 16 drivebays, met uitbreidingsmogelijkheden

Tussen de drie nieuwe modellen zijn de onderlinge verschillen klein. De RS2421+ en RS2421RP+ zijn beide van 2U-formaat en uitgerust met 12 drivebays, maar de RP+-versie heeft een extra voeding voor redundantie. Die extra voeding is ook aanwezig bij de RP2821RP+, die 16 drivebays in een 3U-formaat heeft. Zijn de 12 of 16 drivebays vol, dan kunnen de nas-systemen optioneel worden uitgebreid met de RX1217. Dit is uitbreidingseenheid die 12 extra drivebays aan de systemen toevoegt, optioneel met een extra redundante voeding.

Twee keer zo snel

Synology claimt dat de nieuwe systemen ruim twee keer zo snel zijn als hun voorgangers, zowel in lees- en schrijfprestaties als in iops. De iops-prestaties in lezen en schrijven zijn respectievelijk ruim 100K en 59K. Sequentiële lees- en schrijfsnelheden zijn respectievelijk 2200 en ruim 1150 MB/s.

DiskStation Manager

Zoals alle nas-systemen van Synology draaien de nieuwe RackStation-apparaten op DiskStation Manager. Dat platform biedt een groot aantal apps van zowel Synology zelf als van derden. Een greep hiervan is Hyper Backup, waarmee de inhoud van de nas kan worden geback-upt naar bijvoorbeeld de cloud en Active Backup, wat helpt bij het back-uppen van Windows-clients, servers, bestandsservers en vm’s. Met Surveillance Station kunnen gebruikers de beelden van hun beveiligingscamera’s eenvoudig op hun nas opslaan.

De RS2421+, RS2421RP+ en RS2821RP+ zijn per direct verkrijgbaar. Synology noemt geen prijzen.