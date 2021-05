Ericsson en Samsung beëindigen patentruzie

Ericsson en Samsung zijn eruit: de telecombedrijven hebben een patentovereenkomst voor meerdere jaren getekend. Het is positief voor beide bedrijven, want het euvel had negatieve invloed op de omzet van het eerste kwartaal.

Hoe lang de deal precies duurt, is onbekend. De overeenkomst heeft te maken met de patenten rondom de netwerktechnologie die de bedrijven gebruiken. Na een tegenvallend eerste kwartaal, verwacht Ericsson nu een goed tweede kwartaal te draaien. De omzet van Ericsson’s patentlicentie-business wordt verwacht zo rond de 250 miljoen euro te liggen in het tweede kwartaal van 2021. Het eerste kwartaal was dit maar 80 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar in het eerste kwartaal ook rond de 250 miljoen euro lag.

Ericsson

De bedrijven hadden in meerdere landen rechtszaken lopen rondom de patentenkwestie, dus die zijn nu allemaal klaar. Dat is bijzonder, want het kan soms jaren kosten voordat dit soort kwesties -die met heel veel geld gemoeid gaan- worden opgelost. Ericsson en Samsung hadden gelukkig minder tijd nodig, want het huidige geschil ontstond in december 2020.

De overeenkomst die nu is bereikt, geldt voor de verkoop van netwerkinfrastructuur en handsets vanaf 1 januari 2021. Ericsson heeft meer dan 57.000 patenten. Het steekt dan ook veel geld in research: 3 miljard euro per jaar. Royalties van het patentportfolio van Ericsson staan voor maar liefst eenderde van de winst van het bedrijf, schrijft Reuters.

KPN

Het is voor Samsung een druk jaar qua patentenkwesties, want hoewel het met Ericsson nu koek en ei is, had het eerder ook al problemen met het Finse Nokia. Nokia heeft een flink aantal patenten op zijn naam staan, maar wist het patentenprobleem met Samsung ook vrij vriendelijk op te lossen. Er is echter nog wel een openstaand probleem voor Ericsson: dat moet met het Nederlandse KPN om tafel wegens patentschending.