KPN sleept Ericsson voor de rechter voor patentbreuk

KPN is in Texas in de Verenigde Staten een rechtszaak gestart tegen Ericsson. Het Zweedse telefoniebedrijf zou vijf patenten van KPN hebben geschaad. Het gaat om patenten die samenhangen met draadloze netwerken.

Het Zweedse Ericsson heeft geen licenties afgesloten voor de patenten en hoewel KPN het de mogelijkheid heeft gegeven om het alsnog te doen, gaf Ericsson hieraan geen gehoor. Het geeft ook niet aan waarom het de patenten heeft geschaad en of het van diezelfde mening is, omdat de zaak loopt. KPN is het zat en zet een rechtszaak op poten om zo compensatie te krijgen. Iets wat Ericsson zelf recentelijk nog heeft gedaan bij Samsung om een patentenprobleem, schrijft Nu.nl.

KPN en Ericsson

Het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. Wel is het een opvallende rechtszaak, omdat KPN en Ericsson al heel lang samenwerken en dat ook nog steeds doen. Ericsson ontwikkelt namelijk gedeeltes van het 5G-netwerk van KPN. KPN schreef daar in oktober 2020 het volgende over:

“KPN heeft een multi-vendorbeleid en voor de implementatie van het nieuwe mobiele core-netwerk voor 5G gaat KPN samenwerken met technologiepartner Ericsson, waarmee recent een voorlopige overeenkomst is getekend. De eerste tests zijn met succes afgerond. Daarbij zijn datasessies en gesprekken gevoerd tussen meerdere locaties en werden autonome voertuigen verbonden met het nieuwe netwerk. In het najaar wordt een start gemaakt met de technische implementatie. Daarna wordt stapsgewijs het huidige mobiele core-netwerk uitgefaseerd.”

Europese technologie

De reden voor KPN om voor Ericsson te kiezen is niet per se omdat Ericsson een goede speler zou zijn. Het is omdat KPN heel bewust wilde kiezen voor Europese technologie en geen Chinese, waardoor Huawei geen optie was. Het Chinese telecombedrijf wordt er door onder andere de Amerikaanse overheid van beticht spionage toe te passen en te veel te werken voor de Chinese overheid. KPN heeft voor Ericsson gekozen, terwijl Nokia een andere optie zou kunnen zijn. Het lijkt er nu op dat KPN op sommige vlakken toch spijt heeft van die keuze. Wordt vervolgd.

