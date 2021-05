Arista Networks komt met switch die latency terugbrengt tot 100ns

Arista Networks komt met een nieuwe ultra-low latency switch, die latency terugbrengt tot slechts 100ns. Het gaat om de nieuwe SwitchApp voor Arista 7130.

De SwitchApp is gebaseerd op de nieuwste programmeerbare FPGA-technologie en is volledig geïntegreerd met Arista EOS. De combinatie van deze technologieën stelt klanten in staat om met hoge snelheid toegang te krijgen tot financiële markten, volgens Arista Networks, dat cognitieve cloud-netwerkoplossingen biedt voor grote datacenters en campusomgevingen.

“We hebben ultralage latency en programmeerbare FPGA’s naar onze EOS oplossing gebracht, waardoor klanten kunnen profiteren van de eenvoud van één enkel besturingssysteem, dat over hun hele domein draait,” vult VP Systems Engineering and Platforms Martin Hull aan. Dankzij de programmeerbaarheid van FPGA kunnen Arista-ingenieurs innovatieve functies toevoegen.

Latency minder dan 100ns

“Financiële dienstverleners zijn afhankelijk van de wendbaarheid en prestaties van hun netwerken om op nieuwe marktomstandigheden te reageren. Arista SwitchApp biedt een latency van minder dan 100ns met Layer 2-switching,” zo zegt het bedrijf. Daarmee is de latency minder dan een derde van andere Arista-oplossingen.

“Wij zijn al vele jaren een Arista-klant, met opeenvolgende generaties van low-latency-switches, 7130 hardware, FPGA-applicaties, EOS en CloudVision-software,” reageert David Glavin, GM Technology Infrastructure bij de Australian Stock Exchange. “We zijn enthousiast over deze nieuwste innovatie, die alle technologieën samenbrengt, waardoor we ons netwerkbeheer en -monitoring kunnen verenigen. Dit draagt ​​bij aan een grotere efficiëntie voor ons en een beter resultaat voor onze klanten .”

Arista SwitchApp is per direct beschikbaar voor klanten om te testen. De algemene release staat voor later dit kwartaal gepland.