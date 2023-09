HPE lanceert een nieuwe Wi-Fi 6 access point en stackable switch. De Aruba Instant On AP22D belooft als access point geen bottlenecks of prestatieverlies op te leveren voor verbonden apparatuur. De Instant On 1960 stackable switch kent een poortcapaciteit van 2,5Gb.

Volgens HPE is er een grote vraag naar sterkere internetverbindingen. Een “forse toename in het gebruik van data-intensieve applicaties” hebben huidige netwerken op de proef gesteld. Dit geldt zoals bekend voor veel grotere bedrijven met de beweging naar complexere IT-systemen, maar ook voor partijen op kleinere schaal is het gebruik van data toegenomen.

Stacking-mogelijkheden

De Aruba Instant On AP22D Wi-Fi 6 access point zou voor elk verbonden apparaat voor de hoogst mogelijke snelheid moeten zorgen. De nieuwe Aruba Instant On 1960 stackable switch helpt vervolgens om bedrijven op te laten schalen terwijl ze als organisatie groeien. Deze is nu te bestellen op de website van Aruba Networking.

“Stackable” houdt hierbij in dat er continu nieuwe switches toe te voegen zijn indien de 2,5Gb poortcapaciteit niet meer voldoende is. Extra investeringen zouden volgens HPE dus niet al te groot hoeven te zijn. Het Aruba Instant On-portfolio biedt als geheel de mogelijkheid om edge-to-cloud mogelijk te maken, ook voor mkb’ers.

“Het mkb is op zoek naar een betaalbaar en high-performance netwerk met cloud agility dat makkelijk in gebruik is om hun netwerken, samen met hun bedrijven, uit te breiden,” zegt Amol Mitra, vice president en general manager, HPE Aruba Networking global small and medium business. “HPE Aruba Networking maakt het inzetten en beheer van netwerken eenvoudiger via een gebruiksvriendelijke mobiele app dat een simpel, slim en veilig aanbod levert voor mkb-klanten.”

