Colt voorziet IQ Network van optische technologie

Colt Technology Services heeft zijn IQ Network voorzien van geavanceerde optische technologie. Daarmee moet de capaciteit van het core-netwerk vergroot worden en worden nieuwe netwerkdiensten en meer bandbreedte mogelijk gemaakt.

Het Colt IQ Network levert netwerkdiensten met een hoge bandbreedte aan ruim 900 datacentra en 27.500 verbonden gebouwen. Het netwerk bestaat uit een agile en flexibele backbone-infrastructuur met een hoge bandbreedte.

Het bedrijf gaat die bandbreedte echter nog verder verhogen met de geavanceerde optische technologie. Het Colt IQ Network moet maar liefst vier keer meer capaciteit krijgen, waardoor het kan voorzien in wavelength-verbindingen met een snelheid van 400 Gbps en opvolgende standaarden.

Deze update wordt mogelijk gemaakt door Wavelogic AI-technologie van Ciena te combineren met de flexibele fotonica van Flex Grid.

Nieuwe netwerkdiensten

De upgrade geeft het Colt-netwerk niet alleen meer bandbreedte, maar kan nu ook voldoen aan de eisen van high-bandwith netwerkdiensten. Dat betekent dat er dus nieuwe netwerkdiensten mogelijk worden gemaakt. Hiervoor kunnen klanten op elke gewenste schaal bandbreedte afnemen.

Deze mogelijkheid is ontstaan door Flexibel Grid-technologie, die de high-bandwidth optische connectiviteit van forse verbeteringen moet voorzien. De technologie zorgt bovendien voor verbeteringen aan de Spectrum-diensten van Colt, die via het wereldwijde Colt IQ Network beschikbaar zijn geworden.

Focus op 5G

Colt Technology Services breidde zijn netwerkoplossingen eerder dit jaar ook al uit om zich voor te bereiden op 5G. Voor deze upgrades werkt het bedrijf samen met Cisco.

Volgens het bedrijf zelf is het Colt IQ Network namelijk uitermate geschikt voor telecomoperators die het beste uit hun 5G-netwerken willen halen. Dat is omdat het netwerk alle belangrijke wereldwijde hubs en hyperscale datacentra verbindt. Bovendien is het netwerk erg geschikt om grote hoeveelheden low-latency connectiviteit te bieden.

Met de samenwerking gaat Colt Technology Services de intent based networking-architectuur en Ethernet VPN-architectuur van Cisco gebruiken. Operators kunnen daardoor direct gestandaardiseerde API’s gebruiken om complexe backhaul-diensten te automatiseren.