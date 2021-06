PA Solutions en Paessler bundelen krachten voor OT-netwerken

Process Automation Solutions gaat samenwerken met Paessler om bedrijven te helpen hun industriële OT-netwerken beter te structureren en te monitoren.

De nieuwe samenwerking tussen Process Automation (PA) Solutions, die automatiseringsoplossingen biedt voor de industriesector, en Paessler, die monitoroplossingen biedt, combineert hiervoor PRTG Network Monitor van Paessler met PA Solutions knowhow van OT-netwerken. Met deze combinatie moeten bedrijven meer inzicht krijgen in hun netwerken, waardoor ze problemen zoals memory leaks, packet loss, of error packages, direct opmerken en sneller kunnen oplossen.

“Proces Automation Solutions is voor ons een key partner in Europa als het gaat om IT-OT integratie,” reageert Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler. “Met hun kennis van het end-to-end proces bij klanten binnen de industrie, in combinatie met de ervaring die zij inmiddels hebben opgebouwd met PRTG, zijn zij de ideale partij om dit type integratie op een solide manier te implementeren.”

OT-manager kan nu proactief netwerkproblemen oplossen

Binnen Enterprise IT is monitoring al jaren essentieel om betrouwbare, veilige en robuuste netwerken te garanderen. Binnen OT-omgevingen ligt dit heel anders. “In het verleden waren het enterprise en industriële netwerk volledig gescheiden en hadden ze zeer verschillende eisen, zoals beveiliging versus productiviteit,” legt Pascal Vercammen uit. Hij is Global IT Manager bij PA Solutions. “We zien dat monitoring binnen OT nog niet veel wordt toegepast, maar dat processen meer en meer afhankelijk worden van IT-systemen. De behoefte aan een betrouwbaar OT-netwerk groeit snel en dat is wat wij met PRTG kunnen bieden.”

PRTG monitort netwerken met behulp van verschillende protocollen, besturingssystemen en databases met out-of-the-box sensoren. Bovendien kunnen door middel van API’s custom sensoren gescript of ontwikkeld worden. OT-managers op locatie kunnen proactief de gesignaleerde problemen oplossen en vertragingen in het productieproces voorkomen, aldus beide bedrijven.

PRTG wordt meestal geïnstalleerd op een Windows-server. Als het netwerk gesegmenteerd is en gescheiden door firewalls, kunnen remote probes worden geïnstalleerd. PRTG is een agentless en actieve monitoringtool. Ook is het mogelijk om dashboards te maken om het netwerk of een deel ervan te visualiseren. Vercammen zegt hierover: “Je kunt sensoren eenvoudig in een dashboard of plaatje slepen. Als er iets uitvalt, weet je precies waar je moet zoeken. Dat bespaart onze klanten een hoop energie en frustratie.”