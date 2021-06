Cisco geeft DNA Center update: betere prestaties en security

Cisco heeft zijn beheerplatform voor intent-based networking, DNA Center, een flinke update gegeven. De update richt zich op het verbeteren van de netwerkprestaties, het vergroten van de snelheid en meer opties voor schalen en security.

Met DNA Center wil Cisco intent-based networking vereenvoudigen. Onder intent-based networking verstaat de techgigant een vorm van netwerkbeheer dat machine learning inzet om het bedrijfsnetwerk automatisch te configureren op basis van door beheerders bepaalde policies. Ook kunnen op deze manier geheel geautomatiseerd problemen worden opgelost, zonder dat beheerders hiervoor fysiek moeten ingrijpen. Cisco DNA Center vormt de basis van de software-defined networking-strategie van de techgigant.

Cisco DNA Center v2.2.2

In de nu uitgebrachte versie 2.2.2 van het open beheerplatform is een hoop nieuwe functionaliteit toegevoegd die betere netwerkverbindingen, een sterkere beveiliging en een algemeen prettigere gebruikservaring moet opleveren, zo geeft de techgigant aan.

Op het gebied van de netwerkverbeteringen omarmt Cisco DNA Center nu volledig AIOps. Hiervoor is de technologie van het overgenomen ThousandEyes, de ‘Google Maps’ voor het verkeer in het netwerk, toegevoegd. Dit brengt meer visibility naar het beheerplatform voor intent-based networking.

Andere toegevoegde AIOps-functionaliteit is onder meer ‘vergelijkende analytics’ voor het evalueren van de prestaties van de op het netwerk aanwezige devices en clients. Ook zorgt deze functionaliteit voor heat maps voor het in realtime weergeven prestaties van de diverse gebruikte wifi-netwerken binnen het netwerk. Ook integreert Cisco DNA Center nu met de oplossingen van wifi-specialist Ekahau.

Daarnaast biedt Cisco DNA Center een snelle workflow om binnen netwerken sneller bepaalde functionaliteit uit te rollen en gebruiken, zoals automatisering en assurance.

Security en snelheid

Op security- en snelheidgebied gaat Cisco DNA Center in versie 2.2.2 nu meer uit van zero trust. Hierbij worden vooral die klanten geholpen die van een traditionele Layer-2 toegangsmodel naar zero trust overstappen. Ook kunnen gebruikers nu stapsgewijs overstappen naar SD-access. Verder scant de laatste versie van het beheerplatform voor intent-based networking constant het gedrag van ieder endpoint zodat deze betrouwbaar blijven nadat de eerste checks en toegangspolicies zijn gedefinieerd.

Schaalverbeteringen

Naast het verbeteren van de netwerkprestaties en de security, heeft v2.2.2 van Cisco DNA Center ook nog veel extra functionaliteit gekregen om de schaalgrootte te verbeteren wanneer de netwerkomgeving van klanten zich uitbreidt. De beheertool draait nu op een cluster van drie nodes met extra grote appliances. Hierdoor kunnen tot twee keer meer endpoints worden beheerd. Ook gaan door de ze grotere schaalgrootte de kosten voor het beheer omlaag.

Daarnaast krijgen klanten via het beheerplatform nu meer inzicht in hun ROI. Via analytics en de automatiseringstoepassingen krijgen zij een goed overzicht van hoe de efficiency van hun netwerken zich verbetert.

Cisco DNA Center v2.2.2 komt deze maand algemeen beschikbaar.

