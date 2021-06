Accenture koopt umlaut voor uitbreiding IoT-portfolio

Accenture heeft de Duitse technologie- en IoT-specialist umlaut overgenomen. Met de overname wil Accenture zijn portfolio industriële IoT-oplossingen verder uitbreiden.

Het industriële Internet of Things is voor techbedrijven steeds interessanter, dus wil ook Accenture hiervan een graantje meepikken. De laatste jaren breidt de technologiespecialist en -consultant daarom zijn Industry X-divisie gestaag uit. Deze divisie richt zich volledig op het ontwikkelen van oplossingen voor het industriële IoT en voor de implementatie van deze projecten bij de klanten zelf. Sinds 2017 heeft dit bedrijfsonderdeel naast umlaut ook 21 andere bedrijven overgenomen.

Overname umlaut

In dit kader past de overname van het Duitse umlaut. Umlaut is een ingenieurs- en techbedrijf dat via verschillende sub-bedrijfjes oplossingen en toepassingen ontwikkelt voor het industriële IoT, zoals binnen de autosector. Het bedrijf helpt industriële bedrijven met het ontwikkelen van slimme hardware, zoals slimme auto’s, en levert hiervoor oplossingen. Denk aan bijvoorbeeld het, in samenwerking met AWS, integreren van de slimme assistent Alexa in auto’s. Ook ontwikkelt umlaut zelf software voor toepassing in industriële IoT-omgevingen.

Voordelen voor Accenture

De overname brengt Accenture meer voordelen. Naast het verkrijgen van technologie, maakt de overname het mogelijk ook meer te gaan verdienen aan het beheer van industriële IoT-omgevingen en het helpen uitrollen van complexe technologie. Denk daarbij onder meer aan het inzetten van zogenoemde ‘digital twin’ tooling.

Accenture heeft het afgelopen jaar overigens flink geïnvesteerd in een nieuwe businessunit die klanten moet begeleiden in hun overstapproces naar de public cloud.

