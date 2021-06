Nieuwe WD Ultrastar Edge servers, voor remote locaties

Western Digital lanceert de nieuwe Ultrastar Edge servers, waarmee hardware daar kan komen waar data wordt gegenereerd. De nieuwe servers verminderen latency en verbeteren bandbreedte, zodat organisaties data in realtime kunnen transporteren, implementeren, beveiligen en analyseren, zelfs bij een verbroken connectie.

“Door de toenemende inzet van 5G, IoT en cloud, verwachten bedrijven en consumenten snelle prestaties van hun applicaties. Dit creëert vraag naar nieuwe, gedistribueerde intelligente architecturen die buiten de datacenters om data op de rand van het netwerk verwerken, analyseren en transformeren,” aldus het bedrijf. “Het draaien van applicaties op extreem afgelegen locaties, zoals woestijnen, zeeën of jungles, waar netwerken duur, onderbroken of onmogelijk kunnen zijn, vergroot de behoefte aan robuuste rekenkracht en opslag.”

De nieuwe Ultrastar Edge-servers zijn speciaal ontworpen voor cloud service providers, telecombedrijven en systeemintegrators. Ze zijn eenvoudig te transporteren, te implementeren en op te schalen in uiteenlopende omgevingen. “We willen voorop blijven lopen op het gebied van opslagtechnologie, dus kijken we voortdurend vooruit en anticiperen we op de behoeften van onze klanten,” zegt Kurt Chan, vice-president datacenterplatforms bij Western Digital. “De groei in datacreatie op de edge, de mogelijkheden om waarde uit die data te halen, en de totale beschikbare markten en klanten die innoveren en werken op de edge, geven ons een geweldige kans voor onze nieuwe Ultrastar Edge-serverfamilie.”

Extra robuust, veeleisende normcertificeringen

Naast de standaard uitvoering is er de Ultrastar Edge-MR, een extra robuuste, stapelbare en verplaatsbare oplossing die is ontworpen voor gespecialiseerde veldteams die in veeleisende omgevingen werken. De server is getest in overeenstemming met de MIL-STD-810G-CHG-1-normen voor schokken en trillingen, en de MIL-STD-461G-norm voor elektromagnetische storing. Het apparaat is ook geclassificeerd met IP32 om bescherming te bieden tegen binnendringend water en vuil.

Beide Ultrastar Edge-oplossingen zijn uitgerust met de Trusted Platform Module 2.0, een sabotagebestendige behuizing die is gebouwd om te voldoen aan de FIPS 140-2 level 2 beveiligingsstandaard om gevoelige data op te slaan, te beveiligen, te transporteren en te verspreiden.

De kern van elke Ultrastar Edge-oplossing is een duurzame, snelle server die tot 40 cores ondersteunt met twee 2e generatie Intel Xeon schaalbare processors, een Nvidia T4 GPU en acht Ultrastar NVMe SSD’s die tot 61 TB aan opslagruimte bieden. Deze combinatie levert hoge snelheden en capaciteit voor realtime analyse, AI, deep learning, ML-training en -inferentie en videotranscodering aan de rand. De server beschikt over twee 50Gb of één 100Gb ethernet-verbinding voor het terugsturen van bedrijfskritische data naar de cloud of het datacenter, wanneer aangesloten.