Zes nieuwe Europese locaties voor AI-fabrieken

De EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) selecteerde zes nieuwe locaties in Europa om extra AI-fabrieken te huisvesten. De instituten komen in Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Polen en Slovenië.

Frankrijk en Duitsland zullen AI-fabrieken starten die naast Europa’s eerste exascale-supercomputers, Alice Recoque en JUPITER, zullen opereren. Ondertussen zullen Oostenrijk, Bulgarije, Polen en Slovenië nieuwe AI-geoptimaliseerde systemen inzetten met AI-fabrieken om de Europese AI-infrastructuur verder uit te breiden.

De AI-fabriek in Duitsland (Jülich) zal ook een experimenteel platform bevatten. Dat dient als geavanceerde infrastructuur voor de ontwikkeling en het testen van innovatieve AI-modellen en -toepassingen.

Deze zes nieuwe AI-fabrieken worden toegevoegd aan de zeven eerder geselecteerde AI-fabrieken. Zo creëert men een onderling verbonden netwerk van AI-hubs dat AI-innovatie in Europa ondersteunt. Elke fabriek fungeert dan als een one-stop-shop en biedt AI-startups, mkb’s en onderzoekers uitgebreide ondersteuning om hun datasets te ontwikkelen. En om toegang te krijgen tot AI-geoptimaliseerde high-performance computing (HPC)-bronnen, training en technische expertise.

Oostenrijk richt zich op ethische AI

De AI-fabriek Oostenrijk (AI:AT) is gericht op ethische, praktische en duurzame AI-ontwikkeling. Het instituut helpt bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers om ideeën om te zetten in bruikbare oplossingen.

De AI-fabriek zal worden geïnstalleerd aan de TU Wien in Wenen. Het wordt geleid door Advanced Computing Austria (ACA) en het AIT Austrian Institute of Technology (AIT). Daarnaast zal de AI-fabriek nauwe samenwerkingen aangaan met andere EuroHPC AI-fabrieken.

Supercomputer in Bulgarije

De Bulgaarse AI-fabriek BRAIN++ wordt gevestigd in Sofia Tech Park en bestaat uit twee kerncomponenten. Allereerst de Discoverer++. Dit is een supercomputer voor geavanceerde AI-workloads. En daarnaast de Bulgaarse AI-fabriek, een uitgebreide AI-hub voor overheidsinstanties, onderwijs en particuliere bedrijven.

BRAIN++ beoogt Bulgarije te positioneren als een regionale leider in AI-innovatie door talentontwikkeling te bevorderen, startups/mkb’s te ondersteunen en de ontwikkeling van Bulgaarse taalmodellen en AI-technologieën voor robotica en ruimteobservatie te stimuleren.

De AI-fabriek Frankrijk (AI2F) bouwt voort op een bestaande, gedecentraliseerde Franse AI-infrastructuur en betrekt daarbij grote bedrijven, startups, onderzoekscentra, universiteiten en incubators.

De AI2F zal de AI-implementatie in Frankrijk en Europa bevorderen en wordt geleid door GENCI, in samenwerking met onder andere CEA, CNRS, Inria en The French Tech. De fabriek maakt gebruik van de Alice Recoque. Dit is Europa’s tweede EuroHPC Exascale-supercomputer.

Exascale-supercomputer

De JUPITER AI Factory (JAIF) in Duitsland ondersteunt AI-ontwikkeling met behulp van Europa’s eerste exascale-supercomputer, JUPITER.

JAIF biedt een one-stop-shop voor startups, industrie en de publieke sector. Het bevat een experimenteel platform voor AI-modelontwikkeling: JARVIS (JUPITER Advanced Research Vehicle for Inference Services). Het consortium bestaat onder meer uit Forschungszentrum Jülich, RWTH Aachen University en de Fraunhofer-instituten.

De PIAST AI-fabriek richt zich op AI-onderzoek en -innovatie in Polen en Europa. Onder leiding van het Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) werkt PIAST samen met universiteiten en industrieclusters om AI-technologieën toe te passen op gezondheidszorg, cybersecurity, ruimtevaart en duurzaamheid.

De Sloveense AI-fabriek SLAIF biedt AI-tools aan bedrijven en de publieke sector. Gevestigd in IZUM in Maribor, ondersteunt SLAIF industriële AI-toepassingen en de training van grootschalige AI-modellen. Het consortium bestaat uit onder meer het Jožef Stefan Institute, ARNES en vijf Sloveense universiteiten.

Tot nu toe zijn 13 locaties in Europa geselecteerd voor AI-fabrieken. De eerste beoordelingsronde op 1 november 2024 resulteerde in de selectie van zeven landen: Finland, Duitsland, Italië, Luxemburg, Zweden, Spanje en Griekenland.

De eerste overeenkomsten met de geselecteerde gastinstellingen zijn ondertekend en de aanbestedingsprocedure voor de systemen wordt in de eerste helft van 2025 gestart.