Dell Technologies breidt functionaliteit PowerFlex HCI-portfolio uit

Dell Technologies heeft onlangs zijn Dell EMC PowerFlex HCI-portfolio een update gegeven. Versie 3.6 moet klanten onder andere meer automatiseringsmogelijkheden geven en het draaien van resource-intensieve workloads verbeteren.

Dell EMC PowerFlex is een scale-out virtuele SAN (vSAN) storagetoepassing die in racks of appliances wordt gecombineerd met Dell EMC PowerEdge x86 nodes en kan opschalen tot duizenden nodes. De PowerFlex HCI-oplossing is eigenlijk gelijk aan de Dell EMC VxRail-oplossing, ware het niet dat PowerFlex voor meerdere hypervisors geschikt is, terwijl VxRail alleen VMware vSphere ondersteunt.

De nu uitgebrachte versie 3.6 van de HCI-oplossing is vooral een update van de ondersteunende software. De update moet het mogelijk maken zonder problemen vele processen te automatiseren en resource-intensieve workloads uit te voeren. Daarnaast moeten het de compliance verbeteren, zodat bedrijven hun HCI-infrastructuur betrouwbaar en voorspelbaar kunnen laten draaien. Ook moet dit leiden tot meer resiliency en beheersbaarheid.

Meer GPU’s en containerondersteuning

In v3.6 worden nu meerdere GPU’s ondersteund, waaronder de T4-, RTX 6000-, RTX 8000- en ook de A40- en A100-GPU’s van Nvidia. Hiermee ondersteunt PowerFlex meerdere oplossingen voor AI en machine learning en analytics workloads voor verschillende use cases. Denk daarbij aan natural language processing, beeldherkenning, video-analytics en applicaties voor het nemen van beslissingen. Het ondersteunt ook meerdere desktopvirtualisatie-toepassingen van onder andere Citrix en VMware.

Een andere belangrijke update voor PowerFlex is de verbeterde ondersteuning van containers en andere automatiseringsmogelijkheden. De software-update biedt daarvoor ondersteuning voor CSI-drivers 1.5 voor meerdere Kubernetes-distributies en -workloads. Daarnaast wordt OpenShift v4.6 ondersteund voor zowel virtuele als bare metal omgevingen.

Ook biedt versie 3.6 in dit kader een preview voor de komende Dell EMC Container Storage Modules (CSM). Deze oplossing moet straks voor containers en Kubernetes meer inzicht gaan brengen, betere autorisatiemogelijkheden en meer resiliency.

Uitbreiding hypervisors en replicatie

Verder worden nu meer hypervisors ondersteund. Versie 3.6 van Dell EMC PowerFlex voegt ondersteuning toe voor Oracle Enterprise Linux KVM voor vooral het draaien van Oracle-databases. Voor VMware-liefhebbers wordt VMware NSX-T Ready voor PowerFlex appliances ondersteund.

Overige updates aan de software zijn er onder meer voor meer security en resiliency. Hiervoor is onder andere de replicatietijd verkort en is replicatie uitgebreid naar HCI-nodes en -configuraties. Daarnaast krijgen beheerders met de toevoeging van CloudIQ-ondersteuning meer mogelijkheden voor beheertaken. Denk aan een verbeterd inzicht in de HCI-infrastructuur -met behulp van monitoring, machine learning en voorspellende analytics- om de uitrol zo simpel mogelijk te maken.

De v3.6 update voor Dell EMC PowerFlex is nu beschikbaar.

Tip: Bespaar kosten en verbeter prestaties met moderne storage