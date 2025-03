Dell heeft in het afgelopen jaar 12.000 banen geschrapt

Het werknemersbestand van Dell Technologies is tussen januari 2024 en januari 2025 met 12.000 werknemers gedaald. Dit blijkt uit een recente jaarlijkse rapportage van Dell aan de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Onduidelijk is of dit allemaal gedwongen ontslagen zijn.

Uit de jaarlijkse jaaroverzicht-filing aan de SEC van Dell Technologies blijkt dat tussen januari 2024 en januari 2025 het werknemersbestand flink is gedaald. In totaal waren er na deze periode maar liefst 12.000 werknemers minder.

In deze periode daalde het totale werknemersbestand van 120.000 in het begin tot 108.000 aan het eind. Dit is ietsje lager dan de verwachte 12.500 af te vloeien werknemers die in augustus van het afgelopen jaar werden verwacht, zoals ingewijden aan The Register meldden en werden bevestigd.

Niet altijd ontslagrondes

Of alle afgevloeide 12.000 werknemers daadwerkelijk door doelgerichte onslagrondes zijn getroffen, is duidelijk. Er zijn vaak ook andere redenen waardoor het aantal werknemers afneemt.

In september van het afgelopen jaar gaf Dell Technologies toe dat veel werk inmiddels door AI wordt uitgevoerd. Ook kunnen medewerkers zelfstandig zijn vertrokken of zijn weggehaald zijn bij legacyproducten die stop zijn gezet.

Daarnaast is het niet duidelijk of er ook ontslagen tussen zitten vanwege de nieuwe return-to-office-policy van Dell Techonolgies. Niet voldoen aan deze policy zou ene grotere kans op ontslag hebben.

Omvang werknemersbestand wisselt vaak

In de afgelopen vijf jaar is het werknemersbestand van Dell Technologies als een jojo flink in beweging geweest.

Waren er in 2020 nog 134.000 Dell-werknemers, per 1 januari van dit jaar waren dat er nog 108.000. Tussen 2020 en 2021 daalde het aantal van 134.000 naar 124.000. In de Covid-jaren tussen 2021 en 2023 nam het aantal werknemers echter weer toe en bleef twee jaar stabiel op 133.000. Daarna daalde tussen 2023 en 2024 het aantal werknemers weer van 133.00 naar 124.000.

Hierbij zijn niet de cijfers van ex-VMware-werknemers opgeteld die na de overname door Broadcom bij Dell Techologies zijn verhuisd of weggegaan. Wel zijn de werknemers van het door Sophos overgenomen Secureworks zijn opgeteld, hoewel de definitieve beslissing hierover pas na de recente filing is genomen. Sophos zelf heeft direct na de overname 3.000 werknemers van Secureworks ontslagen.

