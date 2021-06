‘KPN, Vodafone en T-Mobile draaien op voor kosten Huawei-verbod’

Nederlandse telecomoperators klagen dat zij veel kosten moeten maken vanwege het verbod op Huawei-apparatuur in hun core-netwerken. Een mogelijke financiële tegemoetkoming van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) blijft vooralsnog uit, zo bericht het Financieele Dagblad.

De drie Nederlandse telecomoperators zouden steen en been klagen, zo stelt een ingewijde tegenover de zakenkrant, over het overheidsverbod op het gebruik van apparatuur van de Chinese fabrikant Huawei. Dit verbod van de Nederlandse overheid moet voorkomen dat de Chinese overheid via deze apparatuur mogelijk kan spioneren of data ontfutselen.

KPN, Vodafone en T-Mobile moeten hierdoor extra investeren in nieuwe apparatuur van andere leveranciers, waarvoor ze volgens afspraken een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid krijgen. Nu het moment is gekomen deze investeringen te doen, zou volgens de bron de Nederlandse overheid ‘niet thuis geven’. Voor het in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming stelt het Ministerie van EZK zulke hoge eisen, dat de telecomoperators hieraan niet kunnen voldoen.

Nadelig voor frequentie-veiling

Daarnaast zou het verbod op het gebruik van Huawei-apparatuur voor de telecomoperators ook nadelig zijn bij de veiling van de overgebleven 5G-frequenties, zoals die van de 3,5 GHz-frequentie die beschikbaar komt. Volgens een expert zouden de telecomoperators niet evenredig worden getroffen door de extra kosten die zij moeten maken voor hun core-netwerken. Sommige telecomoperators -waarvan de naam niet bekend is- zouden minder Huawei-apparatuur hoeven te vervangen dan de andere. Dit betekent dat zij straks meer budget hebben voor de frequentie-veiling en dus ontstaat er geen gelijk speelveld.

Reactie Ministerie EZK en Tweede Kamer

Het voor de telecomwet- en regelgeving verantwoordelijke Ministerie van EZK, maar ook de Tweede Kamer zijn terughoudend in hun reactie op de mogelijke grieven van de drie telecomoperators in deze zaak. Ook de telecomoperators zelf geven geen commentaar. Dit komt doordat de Huawei-case tot staatsgeheim is verklaard. Wel heeft een CDA-kamerlid aangegeven hierover vragen te stellen aan verantwoordelijk demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van EZK.

