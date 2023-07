nPerf ziet internetaanbieder Delta Fiber als de beste Nederlandse breedbandleverancier. De internettester baseert dit op een onderzoek op basis van ruim 424.000 testen van eindgebruikers.

Het onderzoek, dat liep van juni 2022 tot aan juni 2023, mat de down- en uploadsnelheden en latency. Op deze drie terreinen boekte Delta Fiber de beste resultaten. Op het gebied van downloaden biedt Delta Fiber een gemiddelde snelheid van 223,21 Mbps. De geboden gemiddelde uploadsnelheid kwam uit op 185,87 Mbps. De gemiddelde latency bij Delta Fiber bedroeg 19,10 milliseconden.

Grote aanbieders op achterstand

Opvallend is dat in het nPerf -onderzoek Delta Fiber de grote drie vaste internetaanbieders achter zich laat. T-Mobile volgt op de tweede plaats. Dit ondanks de constante verbeteringen die de aanbieder uitvoert voor down- en uploadsnelheden.

KPN is derde en is flink bezig T-Mobile in het halen. Ook deze vaste internetleverancier is druk bezig met het upgraden van zijn down- en uploadsnelheden.

Hekkensluiter is Ziggo, vooral door de lage uploadsnelheid die deze aanbieder zijn klanten geeft. Ziggo zou de afgelopen twee jaar zijn uploadsnelheid niet hebben verhoogd, stelt nPerf in de onderzoeksresultaten.

Lees ook: Nederland een van de snelste internetlanden ter wereld