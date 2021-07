Nederlands Nexperia koopt Britse chipfabrikant Newport Wafer Fab

Nexperia, een in Nijmegen gevestigde chipfabrikant met een Chinese eigenaar, neemt branchegenoot Newport Wafer Fab uit Wales over. Nexperia wil door de overname verder kunnen groeien en zijn productiecapaciteit opschroeven.

Nexepria is een leverancier van chipsets voor vooral de automotive-industrie en is een spin-off van de bekende chipfabrikant NXP. Het is een van origine Nederlands chipbedrijf. Eigenaar van het bedrijf is het Chinese Wintech. Het overnamebedrag voor Newport Wafer Fab is niet bekendgemaakt, maar experts schatten het op omgerekend 73,5 miljoen euro, zo bericht zakelijke nieuwssite CNBC.

Opschroeven productiecapaciteit

Het overgenomen bedrijf uit Wales wordt compleet in Nexperia geïntegreerd en heeft inmiddels de naam Nexperia Newport gekregen. De overname geeft Nexperia de kans verder te groeien en vooral zijn productiecapaciteit uit te breiden. Nexperia Newport kan meer dan 35.000 200 mm wafer-productieprocessen per maand starten voor meerdere chiptechnologieën. Hiermee kunnen dan CMOS-, analoge en compound chipsets worden geproduceerd. Nexperia heeft ook productielocaties in Manchester en Hamburg voor.

Ophef over verkoop

In het Verenigd Koninkrijk is, volgens CNBC, wel enige ophef ontstaan over de verkoop van de chipfabrikant. Vooral omdat Nexperia een Chinese eigenaar heeft. Zeker nu er wereldwijd een chiptekort heerst, valt dit slecht in het Verenigd Koninkrijk. Experts kijken er dan ook vanop dat over de verkoop geen advies is gevraagd bij de Britse overheid in het kader van de daar geldende National Security and Investment Act. Deze wet werd in april dit jaar geïntroduceerd om Britse technologiebedrijven tegen buitenlandse overnames te beschermen wanneer er een mogelijk risico is voor economische of nationale veiligheid.