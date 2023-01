Nexperia heeft advocatenkantoor Akin Gump ingeschakeld om een overnameverbod van de Britse overheid aan te vechten.

De Newport Wafer Fab is de grootste chipfabriek van het Verenigd Koninkrijk. De locatie werd in juli 2021 aan Nexperia verkocht voor 63 miljoen pond (toentertijd 74 miljoen euro).

Het hoofdkantoor van Nexperia ligt in Nijmegen. De organisatie werd in 2018 overgenomen door Wingtech Technology, een Chinees elektronicaconcern. De link met China is vandaag de dag problematisch.

Britse staatssecretaris Grant Shapps blokkeerde de overname van de Newport Wafer Fab in november 2022 op grond van nationale veiligheid. Nexperia reageerde met een scherpe verklaring. Het bedrijf zei “gechoqueerd” te zijn door de beslissing.

Nexperia liet onlangs weten dat advocatenkantoor Akin Gump is ingehuurd om het verbod aan te vechten. Het advocatenkantoor heeft vestigingen in New York, Londen en Hongkong. Akin Gump is vaardig op het gebied van exportcontroles en regulering met betrekking tot China.

Nexperia reageert

“De Britse regering koos ervoor om geen zinvolle dialoog aan te gaan of de vestiging in Newport te bezoeken”, deelde Nexperia in een verklaring. “Meer dan 500 werknemers in Newport hebben zelf ook hun zorgen geuit over een dergelijke desinvestering.”

“De regering koos ervoor om hen te negeren en in plaats daarvan een beslissing te nemen die hun broodwinning en meer dan 100 miljoen pond aan belastinggeld onnodig in gevaar brengt. Nexperia zal het bevel aanvechten en alles doen om de fabriek te behouden en haar werknemers in Zuid-Wales te beschermen.”

China en chipproductie

Zorgen over de nationale veiligheid rondom chipproductie zijn de laatste maanden toegenomen. De Verenigde Staten en bondgenoten proberen de Chinese chipindustrie in te dammen met exportbeperkingen.

Nexperia staat ook in Nederland onder druk. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bevestigde onlangs dat het ministerie de recente overname van Delfts chipbedrijf Nowi wil onderzoeken.

