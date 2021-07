ACM wil toegang tot vaste netwerk van KPN opnieuw reguleren

KPN en misschien ook VodafoneZiggo moeten, als het aan toezichthouder Autoriteit, Consument & Markt (ACM) ligt, wellicht binnenkort toch weer hun landelijke vaste netwerken openstellen voor concurrenten. De toezichthouder is hiervoor weer een consultatieproces gestart.

Toezichthouder ACM neemt opnieuw toegang tot de vaste netwerken van vooral KPN en waarschijnlijk later ook het kabelnetwerk van VodafoneZiggo onder de loep. Hiermee wil de toezichthouder ervoor zorgen dat ook andere aanbieders als KPN en VodafoneZiggo makkelijk vaste telecomdiensten, denk aan internetverbindingen en telefonie, kunnen leveren.

Concreet heeft de toezichthouder de afgelopen maanden onderzocht of consumenten en bedrijven kunnen profiteren van een goede prijs-kwaliteitverhouding voor hun internet, televisie, vaste telefonie en dataverbindingen. Ook heeft de ACM de jaarlijkse prijsverhogingen van telecomaanbieders geanalyseerd in relatie tot de kosten die zij maken en de kwaliteit die zij bieden. Verder is gekeken naar de tarieven en voorwaarden die KPN rekent aan concurrenten die toegang vragen tot zijn koper- en glasvezelnetwerken.

Opnieuw reguleren

De ACM concludeert uit de onderzoeken dat de toegangsvoorwaarden van KPN het voor concurrenten moeilijker kunnen maken te concurreren. In de toekomst kan dit leiden tot hogere prijzen voor consumenten en bedrijven en een lagere afname van snel internet.

De toezichthouder wil nu opnieuw kijken of het noodzakelijk is deze toegang tot het vaste netwerken van KPN te reguleren. Hiervoor moet eerst een marktanalysebesluit worden opgesteld die de aanleiding voor deze regulering moet vormen en hoe deze moet worden vormgegeven. De consultatieronde voor dit besluit is nu gestart, zo geeft ACM aan.

KPN al langere tijd onder vuur

Nederlandse telecomaanbieders met landelijke vaste netwerken, vooral KPN en in mindere mate VodafoneZiggo, liggen al langere tijd flink in de clinch met de ACM. Volgens de toezichthouder hadden deze aanbieders door hun vaste netwerken een groot concurrentievoordeel op andere aanbieders voor het leveren van vaste telecomdiensten als internet en telefonie. De ACM vond het noodzakelijk dit te reguleren, waardoor KPN en later ook VodafoneZiggo verplicht werden hun vaste netwerken open te stellen.

KPN ging hiertegen bij de hoogste zakelijke rechtsinstantie College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in beroep. Het CBp oordeelde in 2020 dat er geen regulering hoefde te worden toegepast en de regulering kwam daarmee te vervallen. VodafoneZiggo sneed de geleverde toegang na het vonnis meteen af. KPN blijft concurrenten toegang bieden tot zijn landelijke vaste netwerk, maar onder voorwaarden.

KPN en VodafoneZiggo hebben nog niet op het besluit van de ACM gereageerd.