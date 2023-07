Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten dat VodafoneZiggo in Amsterdam zijn kabelnetwerk niet hoeft te delen met derde partijen. Hiermee geeft de toezichthouder antwoord op de eis van internetaanbieder YouCa om toegang tot dit netwerk te krijgen.

Volgens de ACM, in zijn ontwerpbesluit naar aanleiding van de klacht van YouCa, zijn er in Amsterdam voldoende telecomaanbieders actief voor het aanleggen van glasvezelverbindingen waar meerdere aanbieders op worden toegelaten. Daarnaast zijn er voor het merendeel van de inwoners van Amsterdam binnen drie jaar meerdere opties voor snelle internettoegang beschikbaar.

Volgens de ACM is verplichting tot toegang tot telecomnetwerken voor derden alleen nodig wanneer snel breedband niet in grote mate beschikbaar is. In Amsterdam is dit duidelijk niet het geval.

Daarom hoeft VodafoneZiggo zijn bestaande kabelnetwerk in de hoofdstad niet open te stellen voor toegang tot derden. Ook hoeft de telecom- en internetgigant geen toegang te geven tot zijn netwerk van straatkasten. Dit is praktisch niet uitvoerbaar, zo geeft de toezichthouder in een eerder stadium al laten weten.

YouCa teleurgesteld in ontwerpbesluit

Internetaanbieder YouCa probeert al sinds 2009 toegang te krijgen tot VodafoneZiggo’s Amsterdamse kabelnetwerk om daar diensten op te kunnen aanbieden, waarvoor het bedrijf de ACM verzocht de toegang tot dat kabelnetwerk te reguleren.

In een reactie op het besluit van de ACM geeft de alternatieve internetaanbieder aan het niet eens te zijn met het ontwerpbesluit. Volgens YouCa zou er in Amsterdam hierdoor alleen ruimte zijn voor een duopolie van VodafoneZiggo en KPN. In zijn ogen de internetmarkt met slechts één open netwerk niet concurrerend werken.

Pijlen op ACM

Opvallend richt de internetaanbieder ook zijn pijlen op de ACM. Het verwijt de toezichthouder een gebrek van marktinzicht. Daarnaast zou de ACM het de moed ontbreken om het voor consumentenrechten op te nemen. YouCa wil de politiek gaan overtuigen van zijn gelijk en gaat daarnaast waarschijnlijk in hoger beroep tegen het ontwerpbesluit.

