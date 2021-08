Chipfabrikant Qualcomm wil 4,6 miljard dollar (3,9 miljard euro) betalen voor de aankoop van softwareleverancier Veoneer. Veoneer is een bedrijf dat sensoren levert aan autofabrikanten, zodat ze (gedeeltelijk) autonome auto’s kunnen ontwikkelen.

Qualcomm wil graag uitbreiden en kijkt dus verder dan de business waarin het nu groot is. Het haalt bijvoorbeeld veel omzet uit smartphones: bijna alle Android-toestellen -zeker die in een hoger segment- worden voorzien van een Qualcomm-chip. Deze worden als zeer betrouwbaar en snel geacht, bovendien gaan ze jaren mee. Nu wil Qualcomm meer gaan betekenen in de automotive-wereld.

Qualcomm in de autowereld

Het heeft voor automotive in ieder geval veel geld over: de 4,6 miljard dollar die op tafel ligt is aanzienlijk hoger dan de 3,8 miljard dollar die auto-onderdelenproducent Magna International in gedachten had. Qualcomm schrijft in een openlijke brief aan Veoneer: “We denken dat ons aanbod een een aantrekkelijke kans voor Veoneer en zijn aandeelhouders vertegenwoordigt, zowel op zelfstandige basis als in vergelijking met uw fusieovereenkomst met Magna.”

Het schrijft: “Qualcomm bewondert uw bedrijf, medewerkers en in het bijzonder Arriver al lang. De combinatie van Arriver’s gedifferentieerde Computer Vision, Drive Policy en andere Driver Hulpmiddelen, samen met Qualcomm’s toonaangevende Snapdragon Ride-platform, breed technologieportfolio en de tractie van klanten in de automobielsector zullen ons in staat stellen om de ADAS-segment, waardoor open en concurrerende platforms worden gecreëerd voor autofabrikanten en Tier-1’s.“

Veoneer

Het beursnoteerde Veoneer maakt sensoren en software waarmee automakers bijvoorbeeld chauffeursassistentie mogelijk maken. Het bedrijf is in Stockholm gevestigd en is een van de grootste spelers in de markt van deze technologie. De tech kan onder andere zorgen dat de auto noodstoppen maakt, een veilige afstand houdt van andere auto’s en helpt bij het parkeren.