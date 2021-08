Kingston komt binnenkort met Industrial MicroSD

Kingston komt op 23 augustus met een microSD-kaart die speciaal is ontworpen voor gebruik in extreme omstandigheden.

De microSD-kaart focust op betrouwbaarheid en het tegen een stootje kunnen, zodat het in industriële omgevingen te gebruiken is.Bovendien is de industriële microSD-kaart van Kingston ontworpen voor gebruik onder extreem zware omstandigheden.

De Kingston Industrial microSD zal vanaf 23 augustus 2021 verkrijgbaar zijn. Ook zal er een garantie van drie jaar zijn.

Kenmerken van de nieuwe hardware

De Kingston Industrial MicroSD wordt geleverd met diverse industrial-grade features, zoals:

Geavanceerde ECC-engine – Een Error Correction Code engine is ingebouwd in SSD controllers om de meeste fouten die van invloed zijn op de gegevens te detecteren en te corrigeren.

Bad block management – Bad blocks bevatten één of meerdere ongeldige bits die gegarandeerd betrouwbaar zijn. Bad block management kan ontstaan tijdens de levensduur van het apparaat of wanneer het wordt verzonden. Bad block management helpt bij het beheren van foutbits in SD-kaarten.

Slijtagenivellering – Slijtagenivellering helpt opslagapparaten om P/E-cycli gelijkmatig over alle blokken te verdelen. Hierdoor wordt voortijdige slijtage voorkomen van blokken die te veel zijn gebruikt om tot hun maximale capaciteit te worden benut. Bovendien verbetert het de duurzaamheid, betrouwbaarheid en verlengt het de levensduur van de geheugenkaart.

Monitoring – Voor het managen van de levensduur van de SD-kaart.

Bescherming tegen stroomuitval – Het PLP-mechanisme zorgt ervoor dat er geen gegevens verloren gaan tijdens het schrijven van data in het geval van een plotselinge stroomstoring.

Dynamic data refresh – Om de SSD-duurzaamheid te verbeteren, wordt dynamische gegevensverversing automatisch op de achtergrond uitgevoerd, waarbij de area flag record achtereenvolgens wordt gescand terwijl de SSD geen hostopdrachten uitvoert, zodat de gegevens veilig worden opgeslagen. Tegelijkertijd vindt de lees-/schrijfbewerking plaats.

Garbage collection – Deze functie helpt zoveel mogelijk blokken leeg te maken, zodat de SSD gegevens kan schrijven zonder dat er een blok gewist hoeft te worden.

Auto-refresh read distribution protection – Deze technologie helpt de integriteit van gegevens binnen read-only gebieden te verbeteren door het aantal gelezen blokken en het aantal foutbits tijdens elke readbewerking te controleren.