Intel onthult details Ponte Vecchio AI-chip voor datacenters

Intel heeft nieuwe details onthuld over zijn AI Ponte Vecchio System-on-a-Chip (SoC). De SoC beschikt bijvoorbeeld over 1 miljard transistors. Hiermee wil de chipfabrikant de concurrentie aangaan met de AI GPU’s van Nvidia voor grote datacenters.

Tijdens zijn recente jaarlijkse Architecture Day-evenement kondigde de chipsetfabrikant meer details aan over zijn Ponte Vecchio SoC. De Ponte Vecchio, de codenaam verwijst naar de beroemde brug in de Italiaanse stad Florence, is eigenlijk een grote GPU voor gebruik in datacenters. De GPU kan daar vooral worden ingezet voor berekeningen voor AI-oplossingen en -toepassingen.

Uit de nieuwe details blijkt dat de Ponte Vecchio uit maar liefst 1 miljard transistors bestaat. Deze transistors zijn verdeeld over 47 individuele verwerkingsmodules. Deze modules worden door vijf verschillende maakprocessen vervaardigd.

Driedimensionale modules

Waar normaal de verwerkingsmodules in een SoC in een tweedimensionale omgeving naast elkaar zijn geplaatst, is dit op de Intel Ponte Vecchio geheel anders. De 47 modules zijn op elkaar in een verticale driedimensionale omgeving geplaatst met behulp van de Foveros-technologie van Intel.

De verwerkingskracht van de Ponte Vecchio SoC of GPU wordt geleverd door een apart set van modules; de Compute Tiles. Iedere Compute Tile beschikt over acht Xe GPU cores, speciaal ontwikkeld voor het draaien van AI workloads. Iedere Xe core bestaat weer uit acht vector engines en acht matrix engines. Deze zorgen ervoor dat de speciale modules werkzaamheden kunnen uitvoeren die AI-modellen gebruiken voor het omzetten van data in inzichten.

Xe Link Tiles

De Compute Tiles worden verder aangevuld met Xe Link Tiles in de SoC/GPU. Deze moules zorgen ervoor dat de SoC zich met andere Ponte Vecchio SoC’s kan verbinden voor het coördineren van verwerkingsprocessen. Dit omdat grote AI-modellen vaak de verwerkingstaken over meerdere processors verdelen.

Zowel de Compute Tiles en de Xe Link Tiles zijn in de Ponte Vecchio SoC op een zogenoemd Base Tile gemonteerd. Deze Base Tile fungeert als de basis van de SoC. Ook beschikt de Base Tile over hulpelementen als geheugenmodules voor het opslaan van de verwerkte data. In testen heeft de Ponte Vecchio inmiddels verwerkingssnelheden behaald van meer dan 45 teraflops of 45 biljard Ops.

Concurrentie met Nvidia

Met de Ponte Vecchio wil Intel ook een deel van de lucratieve AI-markt in datacenters meepikken. Op dit moment is Nvidia in dit marktsegment marktleider, onder meer met zijn A100 GPU voor datacenters. De Ponte Vecchio moet een serieuze concurrent worden, aangezien de SoC/GPU van Intel over twee keer zoveel transistors beschikt.

De Intel Ponte Vecchio SoC wordt als eerste toegepast in het Argonne National Laboratory in de buurt van Chicago. De SoC’s worden geïmplementeerd in de Aurora supercomputer die een exaflop aan prestaties moet gaan leveren.

